Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın nedenlerini değerlendirdi. 40 ürünün 29'unda artış yaşandığını belirten Bayraktar, KDV indirimlerinin de fiyatlara yansımadığını bildirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın nedenlerini değerlendirdi. 40 ürünün 29'unda artış yaşandığını belirten Bayraktar, KDV indirimlerinin de fiyatlara yansımadığını bildirdi. Ramazanın başlamasıyla birlikte vatandaşlar tarafından sebze ve meyve fiyatlarında indirim beklenirken tam tersi bir durum yaşanmakta. Ramazan ayında gerçekleşen zamlarla birlikte vatandaşlar iftar ve sahur yemekleri için ürünleri alırken zorluk çekiyor.

30 Mart - 11 Nisan tarihleri arasında yaşanan zamları değerlendiren Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar fiyatlar hakkında açıklamalarda bulundu. KDV indirimi yapılan ürünlerde de fiyat azalışını göremediğini belirten Bayraktar, 40 üründen 29'unun bu tarihler içerisinde zamlandığını belirtti.

Açıklamalarına devam eden Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar "Geçen yıl ramazan ortası fiyatlar karşılaştırıldığında, marketlerdeki fiyat artışları yüzde 15 ile yüzde 454 arasında değişen oranlarda gerçekleşti. KDV indirimlerinin fiyatlara yansımadığını gördük. Yapılan zamlarla indirimler tüketiciye yansıtılmadı. Tüketici fiyatlarındaki artışı durdurmak ve fiyatları indirmek istiyorsak, sürekli artan mazot, gübre, yem, elektrik, zirai ilaç fiyatları mutlaka düşürülmelidir. Hal yasası ile zincir marketlere tanınan üreticiden doğrudan ürün alma yetkisi daha sıkı denetlenmelidir" ifadelerini kullandı.

Sebze ve Meyve Fiyatları Ne Kadar Zamlandı?

Şemsi Bayraktar, yapılan zamların daha dikkatli şekilde denetlenmesi gerektiğini ve çıkan yasalara uyulması gerektiğini belirtti. Bayraktar tarafından yapılan açıklamaya göre "Ramazan ortasında markette 40 ürünün 29'unda fiyat artışı, 10'unda fiyat azalışı görülürken sadece bir üründe fiyat değişimi olmadı." ifadeleri kullanıldı. Ramazan bayramında artan fiyatlar vatandaşları zor duruma sokarak aylık maliyetin artmasına neden olmaktadır. Vatandaşlar sebze ve meyve gibi temel gıda ürünlerinin indirime girmesini beklemekte. Fiyat artışının en çok yaşandığı ürünler elma ve kabak olarak belirlenmiş durumda.