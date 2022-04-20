Seat Leon alacaklara üzücü haber bugün geldi. Sıfır otomobil almak isteyenler için Seat Leon Mayıs 2022 fiyatları belli oldu. Peki; 2022 Seat Leon kaç TL? 2022 Seat Leon zamlı fiyatları ne kadar? Haberin içerikleri gursesgazetesi.com'da

Bu yılın Şubat ayında Türkiye pazarında satışları başlayan 2022 Seat Leon otomobillerin sıfır km liste fiyatları dikkat çekmişti. 459 bin TL fiyat etiketiyle satışa çıkan 2021 Seat Leon'lar, bu yıl 100 bin TL'ye yakın zamlı bir fiyatla otomobil tutkunlarına sunulmuştu. Ancak; 538 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunulduğu Şubat ayından itibaren, Seat Leon'lar 40 bin TL'den fzla zam gördü. Sıfır km Seat Leon almak isteyen vatandaşların artık, en pahalı Seat Leon paketi için 650 bin TL'nin üstünde para ödemesi gerekecek. Peki 2022 Seat Leon fiyatları ne kadar? Seat Leon Mayıs 2022 Kaç TL?

Mayıs 2022 Seat Leon Kaç TL? Seat Leon Fiyat Listesi

Nisan ayında da büyük zamlarla karşılaşan Seat Leon otomobillerin fiyatları otomobil tutkunları ve sıfır km otomobil alacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki; Mayıs 2022 Seat Leon fiyatları kaç TL?

1.0 eTSI 110 HP DSG Style – 579 bin TL

1.5 TSI ACT 130 HP FR – 579 bin TL

1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR – 665 bin TL

Pek çok vatandaş ise bu fiyatlara Seat Leon’un alınıp alınmayacağını araştırıyor. Eleştirmenlerden büyük ölçüde olumlu yorum ve eleştiri alan 2022 Seat Leon, teknik özellikleri ve donanımıyla da dikkat çekiyor. Peki; 2022 Seat Leon’un donanımı ve teknik özellikleri neler?

Seat Leon 2022 Donanım

2022 Seat Leon’ların donanımı çıkışı itibariyle dikkat çekmişti. Yenilikçi tasarımı, şık dizayn edilmiş iç ve dış görünümü ile dikkat çeken yeni Leon’ların donanım özellikleri de oldukça büyük ayrıcalıklar sunuyor.

İşte 2022 Seat Leon Donanımları;