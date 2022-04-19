Sevilen şarkıcı Murda'ya hapis cezası şoku! Şarkıları ile bilenen ve son dönemde O Ses Rap programında jürilik yapan Murda, hapis cezasına çarptırıldı. Peki Murda neden ceza aldı? İşte detaylar...

Murda lakabı ile bilinen Önder Doğan bugün şok bir karar sonucunda hapis cezasına çarptırıldı. Ünlü şarkıcı uyuşturucuya özendirdiği iddiası ile 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılandı. Bunun üzerine mahkeme kararı sonucunda Murda ve sevenleri adeta şok oldu. Karar sonucunda Öder Doğan'ın 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı. Peki Murda kimdir?

Murda Kimdir?

30 Ocak 1984 doğumlu olan Rapçi ve söz yazarı Murda'nın asıl adı Öder Doğan'dır. Amsterdam, Hollanda doğumlu olan şarkıcı uzun süredir rap müzik ile ilgilenmektedir. Son dönemde çıkardığı şarkılar ile beğenileri üzerine çeken şarkıcı ve sevenleri bugün mahkeme kararı sonucunda hapis cezasına çarptırıldı. Peki Murda neden hapis cezası aldı?

Murda Neden Hapis Cezası Aldı?

Son dönemde şarkıları ile büyük kitlelere ve özellikle gençlere hitap eden şarkılar yapan Murda, yüksek dinlenme sayılarına ulaştı. Her mekanda en çok şarkıları dinlenen sanatçılar arasına girdi. Bunun üzerine Murda hakkında iddianame yayınlandı. Bu iddianamede şarkıcının şarkılarında "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirme" suçundan yargılandı. En popüler ve herkes tarafından dinlenilen şarkılarından olan Eh Baba, Pahalı ve Duman şarkılarında uyuşturuya özendirdiği iddia edildi. Bunun üzerine mahkemede şarkıların sanatçıya ait olduğu sabit olarak yargılanması istendi.

Özellikle her yaştan insanın kullandığı platform YouTube'da Murda'nın yüksek takipçili bir kitlesi olduğu göz önünde bulundurularak madde kullanıma alenen özendirme suçundan 6 yıl 2 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Fakat İyi Hal indiriminden yararlanılarak ünlü şarkıcının cezası 4 yıl 2 aya indirildi. Murda'nın savcılığa verdiği ifadede: "İki tane ’Duman’ isimli şarkım var. Türkiye’de söylediğim ’Duman’ adlı şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. ’Pahalı’ ve ’Eh Baba’ şarkıları da benim. Hollanda’da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır. Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir" söylediği iddia edildi.

Bu karar üzerine Murda'nın avukatının karara itiraz edeceği öğrenildi. Ünlü şarkıcının sevenleri ise kararın takipçi olacağını sosyal medya üzerinden bildirdi. Şimdi herkes itiraz kararına göre davanın sonuçlanmasını bekliyor.