Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin evine izinsiz girmeye çalışan kişi hakkında "Kişilerin huzur ve sükununu bozmak" ve "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlal etme" suçlarından 1 yıl 3 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin evine izinsiz girmeye çalışan kişi hakkında "Kişilerin huzur ve sükununu bozmak" ve "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlal etme" suçlarından 1 yıl 3 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Geçtiğimiz sene yaşanan olayın sonrasında Aleyna Tilki şikayetçi olmuş ve dava halen sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olay sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Muhammed Erkam A’nın, Aleyna Tilki’nin evine daha öncesinde üç defa çiçek gönderdiği ve evinin adresini bu şekilde bildiği anlatıldı. Olayın öncesinde Muhammed Erkam A siteye girerek dışarıdan gözlem yaptığı ve sitenin krokisini çıkardığı bildirildi.

Yaşanılan olay gecesinde çalışan kameralar şüpheliyi tespit ederek suçlamaya konu olan eylemi gerçekleştirdiği kanıtlanmış oldu. Şüpheli olay gecesi jiletli tel örgülerden atlayarak evin bulunduğu konuma girmeye çalıştığı kameralar tarafından görüldüğü bildirildi. Olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli hakkında dava süreci başlatıldı. 'Konut dokunulmazlığını ihlal' nedeniyle yapılan soruşturma uzlaştırma kapsamında olduğu için zorunluluk nedeniyle Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmişti. Uzlaştırma Bürosu’nun çalışmalarının sonucunda Muhammed Erkam A ile Aleyna Tilki arasında bir anlaşmaya varılmadığı bildirildi.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’nin ailesiyle yaşamış olduğu evin kapısına kadar gelen şüpheli Muhammed Erkam A şarkıcının şikayetiyle gözaltına alınmıştı. Şüpheli İstanbul Anadolu Başsavcılığı’na ifade verirken şarkıcının evini internetten öğrendiğini söyleyerek Pencak Silat isimli sporu yapmasından dolayı tellerden geçtiğini ve site bahçesine girebildiğini anlattı. Muhammed Erkam A, Aleyna Tilki’nin evini bulamayınca komşusuna sorduğunu ve evin ziline bastığını ancak kimsenin yanıt vermediğini ifade olarak başsavcılığa vermişti. Konu hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanarak şüpheli hakkında “Nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlal etme” ve “Kişilerin huzur ve sükununu bozmak” suçlarından 1 yıl 3 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. İlerleyen günlerde davanın nasıl sonuçlanacağını görebileceğiz.