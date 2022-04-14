Cüzdanlarında devasa boyutlarda Bitcoin (BTC) bulunduran Bitcoin balina hesapları, yaptıkları işlemlerle piyasa trendlerini belirlemeye devam ediyor. Santiment verileri, Bitcoin balinalarının yeni trend hareketlerini ortaya koydu.

Kripto para piyasalarında, piyasa trendini belirleyen birçok unsur bulunuyor. Bu da aslında kripto para sektörünün en çok eleştirildiği konular arasında yer alıyor. Zira küresel gelişmelerin piyasalar üzerinde bu kadar etkili olması, piyasa hassasiyeti bakımından volatiliteye yol açabildiği için kripto para sektörü de eleştirilere maruz kalabiliyor. Öte yandan piyasa trendlerini ekonomik güncel gelişmeler, ABD gibi büyük ekonomisi olan ülkelerdeki siyasi gelişmeler gibi faktörler etkileyebiliyorken, öte yandan piyasa içi dinamikler de kriptoların gidişatını belirleyebiliyor. Bu etkenler arasında ise en önemli faktörlerden biri balina hareketleri. Balina hesaplarının yaptığı devasa işlemler, birçok varlıkta dip ve tepe fiyatlarını belirleyebiliyor ve yatırımcı hareketleri de buna göre etkilenebiliyor. Santiment, balina hareketlerinin ortaya yeni bir trend koyabileceğini gösteriyor.

Piyasa Trendi Nasıl Değişecek?

Zincir üstü analitik firması olan Santimen, Bitcoin’in istikrarlı bir büyük hacimli işlem arzı ile karşılaştığını ortaya koydu. Pazartesi gününden Cuma gününe kadar Bitcoin balinaları tarafından değeri en az 1 milyon dolar olan yaklaşık 4 bin adet işlem yapıldı ve henüz bu verilere Cuma günü yapılan işlemler dahil edilmedi. Santiment tarafından ortaya koyulan verileri, hafta sonlarında işlem sayısının bir miktar azaldığını ve trendin de Bitcoin’in Nisan ayındaki fiyat düşüşünden geri getirecek olan bir sıçrama ile belirlenebileceğini ifade ediyor. Santiment konuya ilişkin açıklamasında “Nisan ayındaki geri çekilmeden sonra bir fiyat sıçramasının habercisi olmak için aradığımız şey büyük artışlardır” dedi.

Bazı Balinalar Sürekli BTC Alıyor

Santiment söz konusu raporunda, yükseliş gösteren balina aktivitelerinin piyasa adına bir yükselişin habercisi olabileceğini belirtti. Bir diğer yandan Santiment, bazı Bitcoin balinalarının fiyattan bağımsız olarak sürekli Bitcoin biriktirdiğini ve satın almalara devam ettiğini ortaya koydu. Balinaların Bitcoin biriktiriyor olması, piyasada yatırımcılar tarafından olumlu gelişmeler olarak kaydediliyor. Zira bu satın alma işlemleri arzda azalmaya işaret ederken, yoğunlaşan taleple oluşabilecek bir arz şokunun fiyata artış olarak yansıyabileceği biliniyor.