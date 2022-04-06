Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da son hafta Bandırmaspor mağlubiyeti sonrasında play-off ve şampiyonluk hayalleri suya düşerken forvet oyuncusu Junior Tallo'dan açıklamalar geldi.
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Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da son hafta Bandırmaspor mağlubiyeti sonrasında play-off ve şampiyonluk hayalleri suya düşerken forvet oyuncusu Junior Tallo'dan açıklamalar geldi.
Bandırmaspor'a evinde 1-0 mağlup olan Yılport Samsunspor play - off potasında ki en yakın rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 5 puan gerisine düştü. Şehirde ve camiada umutsuzluk hakim iken son haftalarda büyük çekişmeler yaşanacak. İşte Junior Tallo'dan gündeme dair flaş açıklamalar..
JUNİOR TALLO'DAN UMUT DOLU AÇIKLAMALAR
“Adaptasyon sürecim çok iyi gidiyor. Her şeyin mükemmel olduğunu söyleyemem. Bazı maçları kazanıyor, bazı maçları ise kaybediyoruz. Taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Onlardan özür diliyoruz. İnşallah bundan sonra elimizden gelenin en iyisini yapıp istediğimiz yere ulaşacağız. Play-off umudumuz var. Play-off’a kalmak için elimizden geleni yapacağız çünkü taraftarımız da bunu hak ediyor. Bundan sonra da play-off’a kalıp, oradan istediğimizi alıp Süper Lig’e çıkacağız” dedi.
Devre arası Macaristan ekiplerinden Ujpest’ten transfer olan Junior Tallo 6 maça çıkarken 1 asistlik performans gösterdi.
- Doğum tarihi/Yaş: 21 Ara 1992 (29)
- Doğum yeri: Magbehigouepa
- Uyruk: Fildişi Sahili
- Boy: 1,85 m
- Mevki: Santrafor
- Eski Milli oyuncu: Fildişi Sahili
- Uluslararası maçlar/goller: 8 / 0
- Anavatandaki isim:Gadji Celi Carmel Junior Tallo
- Doğum tarihi:21 Ara 1992
- Doğum yeri:Magbehigouepa
- Mevki: Santrafor
- Ayak: Sağ ayak
- Oyuncu danışmanı:LB SPORT [ampersand] MANAGEMENT
- Güncel kulüp: Samsunspor
- Takıma katılma tarihi: 13 Oca 2022
- Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haz 2022
- Şuradan kiralandı: Újpest FC
- Oradaki sözleşme bitiş tarihi: 30 Haz 2023