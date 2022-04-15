Yılport Samsunspor'da bu sezonun ikinci yarısı itibariyle takımı devralan Fuat Çapa son haftalarda aldığı kötü sonuçlar ve play-off hedeflerinden uzaklaşması sebebiyle iddialar gündemde dolaşmaya devam ediyor. Samsunspor'da Fuat Çapa ile Gelecek Sezon Devam Edilecek mi?

Yılport Samsunspor'da bu sezonun ikinci yarısı itibariyle takımı devralan Fuat Çapa son haftalarda aldığı kötü sonuçlar ve play-off hedeflerinden uzaklaşması sebebiyle iddialar gündemde dolaşmaya devam ediyor. Yılport Samsunspor'da Fuat Çapa'nın gelişi ile birlikte yükselişe geçen takım kısa süre içerisinde play-off potasına girmeyi başarmıştı. Son haftalarda ise aldığı sonuçlar ile play-off potasından uzaklaşan Yılport Samsunspor'da son karşılaşmalar büyük önem kazanıyor. Kulüpten yapılan son açıklama ile birlikte bu sezonun bu şekilde tamamlanacağı iletilmişti. Peki Fuat Çapa ile gelecek sezon devam edilecek mi?

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FUAT ÇAPA İLE SAMSUNSPOR DEVAM EDECEK Mİ?

Yılport Samsunspor'da son Manisa Futbol Kulübü mağbuyitenin ardından taraftarlar, tecrübeli tekink adamın istifa etmesi yönünde görüş bildirmişlerdi. Dün de teknik direktör Fuat Çapa, basın mensuplarıyla yaptığı söyleşide belki de yeni sezonla ilgili bir ipucu olabilecek bir cümle kurdu. Teknik direktör Fuat Çapa'nın, "Matematiksel olarak iddiamız kalmaz ise kadro dışı demeyelim ama gelecek sezon için yeni bir yapılanmaya girebiliriz" ile biten cümlesi sonrası camiada Çapana'nın yeni sezonda da takımın başında olacağı fikrini akıllara getirdi.

FUAT ÇAPA KİMDİR?

Fuat Çapa (d. 15 Ağustos 1968 Emirdağ), Türk teknik direktör şu an da Yılport Samsunspor takımının teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

Teknik Direktörlük Kariyeri

Yıllar Takım

2001-2004 Turnhout

2004-2005 Patro Maasmechelen

2005-2006 Heusden-Zolder

2006 Geel

2007 Hamme

2008 Gençlerbirliği

2008-2010 Maastricht

2010 Roosendaal

2011 Kasımpaşa

2011-2013 Gençlerbirliği

2013 Kayseri Erciyesspor

2014 Antalyaspor

2015-2016 FC Wil 1900

2016- Boluspor

2022- Yılport Samsunspor