Yılport Samsunspor'da Süper Lig'e çıkma mücadelesi verilirken teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı. Samsunspor'da 4 Futbolcu Kadro Dışı Kaldı! İşte O Oyuncular..

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Yılport Samsunspor'da Süper Lig'e çıkma mücadelesi verilirken teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı. Son haftalarda alınan kötü sonuçlar ile birlikte play-off potasından uzaklaşan Yılport Samsunspor bugün yaptığı açıklama ile birlikte karşılıklı anlaşarak Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını açıkladı. Son haftalarda üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında bir sezon daha Süper Lig'e yükselme şansını kaybeden Yılport Samsunspor'da üst üste sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kulüpte 4 oyuncu kadro dışı kalacak. İşte detaylar..

FUAT ÇAPA İLE YOLLAR AYRILDI

"Yılport Samsunspor Futbol Akademi Direktörü'müz Yücel Uyar bu süreçte, sezon sonuna kadar takımımızın başında olacaktır. Yücel Uyar, sezon tamamlandığında göz bebeğimiz olan akademinin teknik direktörlüğü görevine devam edecektir."

YILPORT SAMSUNSPOR KADRO DIŞI KALAN OYUNCULAR

Süper lig yolu sayfasının özel haberine göre “Samsunspor’da Yasin Öztekin, Savicevic, Soner Gönül ve Alaaddin Okumuş’un kadro dışı bırakılması bekleniyor.”

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin ikinci yarısında alınan kötü sonuçlar sonrası Play-off potasına girme şansını bile mucizelere bırakan Samsunspor’da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

Ligde son haftalarda alınan Manisa FK mağlubiyeti ve sonrasında kendi sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Yılport Samsunpor'da sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor. Her sezon yeni futbol yapılanması ile birlikte kadro kuran Yılport Samsunspor bu sezon kadronun büyük bir bölümünü değiştirmeyi düşünüyor. Başkan Yüksel Yıldırım önderliğinde Yılport Samsunspor Fuat Çapa ayrılığının ardından takımda 4 kişinin kadro dışı kalacağı bilgisine ulaşıldı.

Teknik ekip tarafından rapor verilmesi ile birlikte kadro dışı kalacak oyuncuların akıbeti belli olacak.