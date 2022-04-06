En çok sevilen telefon markalarından biri olan Samsung, önümüzdeki sene çıkaracağı S23 hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamalara göre S23 serisinde işlemci değişikliğine gidilecek? S23 serisinin özellikleri nasıl olacak?

En çok sevilen telefon markalarından biri olan Samsung, önümüzdeki sene çıkaracağı S23 hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamalara göre S23 serisinde işlemci değişikliğine gidilecek? S23 serisinin özellikleri nasıl olacak?

Dev teknoloji şirketi Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy S22 serisini müşterilere sundu. Çok geçmeden serinin devamı olacak Galaxy S23, hakkında bazı söylemler duyulmaya başlandı. Aynı süre zarfı içerisinde Galaxy S22 FE üzerinde gerekli çalışmaları sürdüren dev teknoloji firması, yakında yapacağı bilgilendirmelerle müşterilerin karşısına çıkması bekleniyor.

Galaxy S23 İşlemci Özellikleri

En çok kullanılan telefon markalarından biri olan Samsung, bugüne kadar kendi ürettiği ve telefonlarında kullandığı Exynos ve Snapdragon işlemcileriyle faaliyetlerini sürdürmekteydi. Galaxy S serisini Türkiye’ye uzun yıllar boyu Exynos işlemciyle getiren telefon markası, bu yıl çalışmalarında değişiklik yaparak, yakın zamanda çıkardığı Galaxy S22 serisini Snapdragon işlemiyle satışa sunmaya başladı. Piyasada konuşulan bilgilere göre Samsung’un çıkaracağı amiral gemisi modellerinde işlemci değişikli yapılacağına dair öngörüler bulunmaktaydı. Bu değişiklik nedeninin kullanılan Exynos işlemcinin kullanıcılar tarafından beğenilmeyerek gerekli performansı gösteremediğine dair eleştiriler bulunmasıydı.

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bilgilere göre Samsung, önümüzdeki yıl piyasaya sürmesi beklenilen Galaxy S23 serisinin bazı modellerinde MediaTek işlemci kullanmaya başlayacak. Henüz şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmış olmasa da MediaTek işlemcilerin daha çok Asya pazarı için kullanılacağı ifade ediliyor. Seriye hangi işlemci modeliyle devam edeceğini de henüz açıklamayan Samsung ilerleyen günlerde bazı açıklamalarda bulunacaktır. Fakat Snapdragon işlemciyi serinin telefonlarında kesin olarak göreceğimizi belirtelim.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan Galaxy S22 FE modelinin yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. Bu modelde MediaTek işlemci kullanılması öngörülse de tanıtımın yapılmasıyla birlikte net olarak işlemcinin ne olacağını öğreneceğiz. Son raporlara göre, Galaxy S serisinde kullanılacak işlemcinin tek olmayacağı öngörülmekte. Bununla birlikte çıkacak olan telefon modelinde ek olarak bölgelere göre değişiklik gösteren bir işlemci daha telefon içerisinde kullanılabilir.