Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte oruç tutacak kişiler sahur ve iftar için tarifler aramaya başladı. Parmaklarınızı yedirten pratik sahur tarifleri sizlerle.. Sevdikleriniz bu tarifleri yapmanız için can atacak.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte oruç tutacak kişiler sahur ve iftar için tarifler aramaya başladı. Parmaklarınızı yedirten pratik sahur tarifleri sizlerle.. Sevdikleriniz bu tarifleri yapmanız için can atacak. Ev hanımları ve çalışan kadınlar ramazan yaklaşırken sahur ve iftar için kolay ve lezzetli tarifler aramaya başladı. Bu tarifler yemeklerinizin yanına çok güzel gidecek.

Ramazana özel olarak hazırladığımız tarifleri sevdiklerinize hızlı şekilde yaparak sahur soflalarınızı güzelleştirebilirsiniz. Bu ufak atıştırmalıkları günlük hayatınızda da yaparak keyifli vakitlerinizi değerlendirebilirsiniz. İşte 3 güzel sahur atıştırmalık tarifi..

Kaşarlı Krep Börek Tarifi

Gerekli Malzemeler:

İçi için;

1 kase kaşar rendesi

Tava da kızartmak için biraz tereyağı

Yada sıvı yağı

Krep İçin

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

Tuz, kırmızı biber

İnce kıyılmış maydanoz

Hazırlanışı:

Geniş ve derin bir kaba krep malzemelerini alarak iyice karıştıralım. Maydonozu iyice dilimleyelim ve karışımın içerisine atarak tekrar iyice karıştıralım. Normal krep yapar gibi tava içerisinde iki tarafıda güzelce pişirelim. Tüm kreplerin hazır olmasının ardından kenara alarak içerisine kaşar peyniri ilave ederek krepleri katlayalım. Tereyağıyla birlikte tavaya atarak her iki tarafınıda pişirelim. Kaşarlı krep böreğimiz hazır, servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Yumurtalı ve Kaşarlı Patates Sote Tarifi

Gerekli Malzemeler:

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1 adet sivri biber

Küçük boy yarım soğan

2 adet orta boy patates

Yarım kapya biber

Tuz

Kırmızı toz biber

İstediğiniz Miktarda Sucuk

1 tatlı kaşığı tereyağı

3-4 çorba kaşığı sıvıyağ veya zeytinyağı

Rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet yumurta

Çay kaşığı ucuyla karabiber

Hazırlanışı:

Patatesleri soyarak küçük küp halinde doğrayın. Biber, soğan ve sucukları da küçük şekilde doğrayarak kenara alalım. Tava üzerine sıvıyağ ve tereyağını ekleyerek üstüne patatesleri koyalım. Tavanın altını açarak orta ateşte pişirelim. Kavrulan patateslerin üzerine doğramış olduğumuz soğan ve biberleri ekleyerek biraz daha kavuralım. Son olarak sucuk, tuz, karabiber ve kırmızıbiberi ekleyerek biraz daha karıştıralım. Karışımın ortasını açarak buraya yumurtamızı bozmadan ekleyelim. Patates olan kısımların üstüne kaşar peynirini ekleyerek üzerine kırmızı toz biberimizi ilave edelim. Yumurtanın pişmesiyle birlikte yemeğinizi ocaktan alabilirsiniz. Afiyet olsun.

Üçgen Pişi Tarifi

Gerekli Malzemeler:

1 çay bardağı süt

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay bardağı beyaz peynir

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

8-10 dal maydanoz

Hazırlanışı:

Derin bir kap içerisine süt, yumurta ve tuz ekleyerek blender yardımıyla iyice karıştıralım. Üzerine kaşar peynir, beyaz peynir, maydonoz, kabartma tozu ve unun bir kısmını ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayalım. Hamurun kıvama gelmesiyle birlikte un serptiğimiz tezgaya hamuru alalım. Hazırladığımız hamurumuzu 2 eşit parçaya ayıralım ve beze haline getirelim. Bezemizin bir tanesini alalım ve elimizle bastırarak biraz genişletelim. Merdane yardımıyla daire şeklinde açalım. Hamurumuzu 8 eşit parça olacak şekilde pizza dilimi gibi keselim. İki bezeyede aynı işlemleri uygulayalım. Tavamıza sıvıyağı alarak kestiğimiz dilimleri iki taraflı şekilde pişirelim. Tavadan aldığınız pişileri servis edebilirsiniz.