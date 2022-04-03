Ramazan ayının gelmesi ile birlikte merak edilenler internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar, sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı? 2022 fırın çalışma saatleri soruları merak ediliyor.

2022 Ramazan ayı pandemi nedeni ile farklı duygular ile başlarken ramazan ayı ile ilgili merak edilenler arasında sahur vaktinde fırınların açık olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. 2 Nisan 2022 tarihinde başlayan oruçlar ile birlikte sahurda fırınların durumu araştırılıyor.

Sahurda fırınlar açık olacak mı?

11 ayın sultanı olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Müslümanlar heyecanlandı. Pandemi nedeniyle ve özellikle yüksek vaka sayıları nedeniyle farklı bir ortamda oruç tutacak Müslümanlar araştırmalarına hız verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte meraklar giderilmeye başlandı.

Sahurda fırınlar açık mı?

Fırınlar da sahur saatlerinde vatandaşlara pide ve ekmek satışında hizmet veriyor. Bunu öğrenmek için en güzel yol size en yakın fırın işletmesini telefon ile arayarak bilgi almak olacaktır.

İçişleri Bakanlığı Özellikle ramazan ayında ramazan pidesi ve diğer ekmek çeşitlerine fahiş fiyat uygulayan işletme ve dükkanlara yapılacak denetimlerin arttırılarak vatandaşların mağdur edilmeyeceği açıklandı.