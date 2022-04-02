Ramazan ayında vatandaşların merak ettiği birçok sorular bulunmaktadır. Müslüman dinine göre sahur vakitlerinde ezana kadar yemek yenilenebilir mi? Oruç vakti ne zaman başlar? Oruç imsak vakti mi başlar? Ezana kadar yemek yenilir mi, ezan okurken bir şey yenilir mi ve daha fazlası birçok soruların yanıtı gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Ramazan ayında vatandaşların merak ettiği birçok sorular bulunmaktadır. Müslüman dinine göre sahur vakitlerinde ezana kadar yemek yenilenebilir mi? Oruç vakti ne zaman başlar? Oruç imsak vakti mi başlar? Ezana kadar yemek yenilir mi, ezan okurken bir şey yenilir mi ve daha fazlası birçok soruların yanıtı gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

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Twitter'da ve çeşitli sosyal medya platformlarında oldukça fazla konuşulan sorulardan birisi olan ezana kadar yemek yenilir mi, sahurda ne zaman yemek yeme kesilmeli gibi soruların yanıtı araştırılıyor. Vatandaşlar doğru yanıtlara ulaşmak ve ibadetlerini doğru bir şekilde yerine getirmek istemektedirler. Peki ezana kadar oruç tutulur mu? Oruç imsak vakti mi başlar? Tüm soruların yanıtları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

EZANA KADAR YEMEK YENİLİR Mİ?

Vatandaşların merakla beklediği sorular arasında yer alan "ezana kadar yemek yenilir mi" sorularının yanıtı haberin devamında yer alıyor.

Elde edilen bilgilere göre ise orucun vakti ve sabah namazının vakti de imsak ile başlamaktadır. Bu doğru ile birlikte ezan geç okunsa da erken okunsa da gerçek değişmemektedir.

Müslümanlık mezheplerinden birisi olan Hanefi mezhebinde ise sabah namazını geç kılmak dahi faziletli anlamına gelirken, Ramazan ayı dışında ezanı imsak vaktinden sonra okuyup namaza başlamaktadırlar.

Ezan imsak vaktinin girmesiyle okunmuşsa, okunur okunmaz yeme ve içmeyi bırakmak gerekir. Aksi hâlde oruç bozulabilir. En doğrusu ezandan önce yeme içme işini bırakmaktır.

İmsak vakti girdiği hâlde, "ezan okunurken yiyip içebilirim" zannıyla ezan okunurken yiyip içen, bir gün kaza orucu tutmalıdır.