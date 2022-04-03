11 Ayın sultanı geldi. Ramazan heyecanıyla dolup taşan milyonların aklında birçok soru işareti oluştu. Bolluk ve bereketin ayı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte sahur soruları sorulmaya başladı. Sahurda ezan okunurken su içmek günah mı? Sahurda son yemeği ne zaman yemeliyiz? Sahurda yapmamamız gereken şeyler neler? İşte detaylar...

11 Ayın sultanı geldi. Ramazan heyecanıyla dolup taşan milyonların aklında birçok soru işareti oluştu. Bolluk ve bereketin ayı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte sahur soruları sorulmaya başladı. Sahurda ezan okunurken su içmek günah mı? Sahurda son yemeği ne zaman yemeliyiz? Sahurda yapmamamız gereken şeyler neler? İşte detaylar...

Kalabalık iftar ve sahur sofraları kurulmaya başlandı. Her şehirde ayrı olan sahur saatlerinde milyonların kafasında oluşan tek bir soru vardı. Sahur vakti ezan okunana kadar dilediğimizi yemek ve içmek serbest peki ya ezan okunurken? Ramazan'da ezan okunurken mi su içmeliyiz? Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Ramazan tüm detaylarıyla...

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Sahurda Ezan Okunurken Yemek Yemek Günah mı?

Sahurla ilgili birçok soru sosyal medyada yönlendirilmeye başladı. Oruç tutan milyonları ikiye bölen sorular meydana geldi. ''sahurda ezan okunuken yemek yenir mi? İftarda ezan okunmaya başladığı an su içmek günah mı? Orucu bozmak için ezanın bitmesi gerekli mi? sahurda ezan okunurken yemek yemek günah mı?'' gibi sorular oruç tutan kişiler arasında tartışılmaya başlandı.

Oruç Ezan Okunduğu An Bozulur mu?

Sahurda ezan okunmaya başlandığı an su içmek ya da yemek yemek gibi eylemler kesilmelidir. Ezan okunduğu an niyet edilmeli ve elimizde herhangi bir şey varsa bırakılmalıdır. Ezan okunurken ağıza atılan son lokmanın dahi orucu bozduğu söylenmektedir.

İftarda ise ezan okunurken yenilip içilmemeli mümkün olduğu kadar ezanın bitmesi beklenmelidir. Ramazan'ın asıl amacı yokluğu anlamak, emapti yapabilmek, sabırlı olmayı öğrenmektir.

Orucu Ne İle Açmak Gerekir?

Oruç tutan birçok kişi orucunu ne ile açması gerektiğini sormakta. Buna örnek olarak "Herhangi biriniz iftar etmek istediği zaman orucunu hurma ile açsın. Hurma bulamazsa, su ile iftar etsin. Su temizdir." [Ebu Davud, Savm 21; Tirmizi, Zekat 26, Savm 10. gösterilebilir.