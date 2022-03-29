11 Ayın Sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte sahur saatleri oldukça merak edilen konular arasında yer aldı. Peki 2022 Sahur saatleri ne zaman? Samsun, Muğla, Antalya, Adana, Bursa, Ankara, İstanbul Sahur Saatleri 2022...

11 Ayın Sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte sahur saatleri oldukça merak edilen konular arasında yer aldı. Peki 2022 Sahur saatleri ne zaman? Samsun, Muğla, Antalya, Adana, Bursa, Ankara, İstanbul Sahur Saatleri 2022...

Ramazan'ın gelmesiyle birlikte herkes oruç tutmaya hazırlanıyor. Kalabalık iftar ve sahur sofralarını özleyen pek çok kişi özellikle de sahur saatlerinin bu sene kaçta olacağını merak ediyor. Peki 2022 sahur saatleri ne zaman? İşte detaylar...

İstanbul Sahur Saatleri 2022

Her sene değişen sahur saatlerinin bu sene kaçta olduğu oldukça merak ediliyor. 11 ayın sultanı, bereketeğin çoğaldığı oruç ayına çok az bir süre kalmışken geri sayım oruç tutacaklar tarafından başladı. Her şehirde değişen sahur saatleri İstanbul halkı tarafından da oldukça merak edildi. Peki İstanbul sahur saatleri ne zaman? İşte İstanbul 2022 sahur saati...

2 Nisan Cumartesi günü İstanbul sahur saatleri oldukça merak ediliyor. Peki İstanbul 2 Nisan Sahur saat kaç? İstanbul halkı oruç döneminin ilk günü sahura saat kaçta kalkacak?

Ramazan ayının ilk oruç günü 2 Nisan 2022'de başlıyor. İstanbul halkının en merak ettiği sorulardan biri olan 2 Nisan 2022 sahur saatinin kaç olduğu olurken ilk oruç gününde sahurun 05:12'de olacağı belirlendi. İstanbul halkı 2 Nisan 2022 gece 05:12'de sahura kalkacak.

Sahur saati İstanbul için 05:12 olurken iftar saati de oldukça merak edilen konular arasında yer aldı. İstanbul 2 Nisan Cumartesi iftar saati 19:36'da gerçekleşecek.