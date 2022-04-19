Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu uzman erbaş alımı yapacak. 400 kişilik uzman erbaş alımı yapmaya hazırlana Sahil Güvenlik Komutanlığı şartları ve başvuru detayları belli oldu!

İç İşleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde toplamda 400 uzman erbaş istihdam edilmesi hedefleniyor. Resmi Gazete’de yayımlanan personel alımına ilişkin genel ve özel şartlar belirlenmiştir. Söz konusu şartları sağlayan adayların uzman erbaş kadrosuna başvuru yapmaları mümkündür. Başvuru tarihleri içinde adayların ilgili başvuru şartlarını sağlamaları halinde başvurularını yapmaları istenmektedir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

18 – 25 Nisan 2022 tarihleri arasında adayların Sahil Güvenlik Komutanlığı 400 uzman erbaş alımı ilanında belirlen kadrolar için başvurularını yapmaları gerekmektedir. Her bir kadro için aranacak şartlar farklılık göstermektedir. Söz konusu şartları sağlayan adaylar 25 Nisan tarihine kadar başvurularını yapabilirler.

Uzman Erbaş Başvuru Şartları Nelerdir?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş kadrosu için yapılacak personel alımında askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde ilgili birimlerde yapmış veya yapıyor olmak şartlarını sağlamak gerekmektedir. Adayların ayrıca ilgili kadroların her biri için belirlenen mesleki ve özel şartları da sağlamaları gerekmektedir. En lise mezunu olmak, 2022 Ocak ayı itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi genel şartlara sahip olanların başvurularını yapmaları mümkündür.

Yüzer ve kara birlikleri için alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar ise şöyledir:

Topçu – 110

Serdümen – 20

Motorcu – 80

Elektrikçi – 30

İkmal – 30

Kurbağa Adam – 15

Şoför – 45

Muhafız – 70

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Son başvuru tarihi olan 25 Nisan 2022’ye kadar adayların ‘’turkiye.gov’’ adresi üzerinden Sahil Güvenlik Komutanlığı İş Başvurusu ekranından e – Devlet kapısı ile başvurmaları mümkündür. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru sonuçlarını ise ‘’sg.gov’’ adresi üzerinden ilan edilmesinin ardından takip etmeleri mümkündür.