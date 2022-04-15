Sosyal medya gündemine açıklamalarıyla sık sık gelen Şahan Gökbakar bu defa mülteci konusunu ele aldı. Türkiye'de vatandaşlık ve yaşama hakkı verilen mülteciler hakkında yaptığı o açıklama olay oldu. Gündeme bomba gibi düşen Şahan Gökbakar açıklamalarında attığı twit çok tartışıldı. Şahan Gökbakar mülteciler hakkında bakın neler dedi...

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Şahan Gökbakar sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanan ünlüler arasında yerini alıyor. Ülke gündemine dair sürekli olarak paylaşım yapan Şahan Gökbakar bu defa mülteciler hakkında konuştu. Suriye'den ve Afganistan'dan Türkiye'ye gelen mültecilerle ilgili olarak Twitter hesabından paylaşım yapan Şahan Gökbakar'ın Twitter hesabından yaptığı o paylaşım gündem oldu.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında adından sık sık söz ettiren Şahan Gökbakar yangın bölgelerine gitmiş ve olaylardan sürekli olarak haberdar olmak isteyen vatandaşlara sık sık canlı yayın yapmıştı. bu hareketiyle o dönem en çok konuşulan isimler arasında yer alan Şahan Gökbakar cesareti ve yardımı nedeniyle tebrik edilmişti.

Toplumun Recep İvedik filmleri ile tanıdığı ünlü oyuncu Şahan Gökbakar bu defa Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımla gündeme geldi. Şahan Gökbakar'ın Twitter hesabından sık sık paylaşım yapması oldukça ilgi çekerken mülteciler hakkında attığı twit gündeme bomba gibi düştü.

Şahan Gökbakar Mülteci Twiti

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve pek çok takipçisi olan Şahan Gökbakar ''Bu Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı mültecilerin kontrolsüzce ülkemize kabul edilmeleri ve 10-15 sene sonra toplumumuzun ve ülkemizin dönüşeceği hali düşündükçe göğsüme bir ağırlık çöküyor. Neden kanımızı dökerek aldığımız bu toprakları bu kadar rahat paylaşıma açtık? Hazmedemiyorum'' dedi.

Bu paylaşımıyla dikkatleri üstüne çeken Şahan Gökbakar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medyayı ikiye bölen açıklamasında Şahan Gökbakar'ın takipçileri de ikiye bölündü. Kimisi bunun bir yardım olduğunu düşünürken kimileri de kontrolsüzce ifadelerini kullandı.

Komedi filmleriyle sık sık gündeme gelen Şahan Gökbakar'ın ülke gündemini yakından takip ediyor olması da büyük ilgi çekti. Ülkede gündeme gelen her konuyla ilgili olarak fikirlerini ve düşüncelerini belirten, takipçileriyle paylaşan Şahan Gökbakar gündemde yerini aldı.