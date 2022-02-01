Zeytinyağının faydaları neler? Zeytinyağı yararları nelerdir? Zeytin yağının insan sağlığına etkileri nelerdir?

Sağlıklı yağlar denildiği zaman akla ilk gelen yağlardan olan ve Türk mutfağının vazgeçilmezi olan Zeytin yağının faydaları merak ediliyor. Pek çok kişi yemeklere güzel tat kattığı kadar sağlıklı olan zeytin yağının faydalarını araştırıyor.
Zeytin yağının faydaları nelerdir?
- Sağlıklı bir yağdır. Tekli doymuş yağ açısından zengindir.
- Önemli miktarlarda antioksidan içermektedir.
- Güçlü anti inflamatuar özellikleri vardır.
- Oleik asit ve antioksidanlar oleokantal iflamasyonları ile savaşmaktadır.
- İnmeyi engellemektedir.
- Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Soğuk sıkım zeytin yağları tansiyon düşürücü etkilere sahiptir ve kalp sağlığını korumaktadır.
- Kilo alma ve obeziteyi engellemektedir.
- Alzheimer hastalığına karşı korur.
- Tip – 2 diyabet riskini azaltmaktadır.
- Kansere karşı korur.
- Romatoid ve artrit tedavilerinde kullanılmaktadır.
- Antibakteriyel özelliğe sahiptir.
- Mide kanserine karşı korumaktadır.
Son Güncelleme: 01.02.2022 12:08