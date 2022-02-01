Zeytinyağının faydaları neler? Zeytinyağı yararları nelerdir? Zeytin yağının insan sağlığına etkileri nelerdir?

Sağlıklı yağlar denildiği zaman akla ilk gelen yağlardan olan ve Türk mutfağının vazgeçilmezi olan Zeytin yağının faydaları merak ediliyor. Pek çok kişi yemeklere güzel tat kattığı kadar sağlıklı olan zeytin yağının faydalarını araştırıyor.

Zeytin yağının faydaları nelerdir?