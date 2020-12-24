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Zeytinyağı içmenin faydaları ve zararları nelerdir? Zeytinyağı neden içilir?

Uzmanlar tarafından en çok önerilen yağ, zeytin yağı olarak bilinmektedir. Zeytin yağının insan sağlığına faydası oldukça yüksektir. Peki zeytin yağının faydaları ve zararları nelerdir?

24 Aralık 2020 Perşembe 01:09
Zeytinyağı içmenin faydaları ve zararları nelerdir? Zeytinyağı neden içilir?
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Zeytin yağı, sağlık açısından oldukça faydalı bir besindir. Antioksidan özelliklere sahip olan zeytinyağı aynı zaman da kronik hastalıklara karşı koruma olarak da kullanımı tavsiye edilmekte ve bağıklık güçlendirme etkisi bulunmaktadır.

Çoğunlukla yemek içerisinde kullanılan yağ olsa da içilerek kullanılmasının da yararlı olacağı söylenmektedir. Zeytin yağının diğer kullanılan yağlara oranlar faydası hep konuşulmakta ve gerçekten faydalı olup olmadığı merak konusudur.

Zeytinyağı İçmenin Nelere Faydası Olabilir;

  1. Kabızlığı hafifletebilir;

Zeytin yağı kullanımının kabızlığı gidermek yönündeki faydası birçok doktor tarafından teyit edilmiştir. Kabızlığa olan olumlu etkisinin yanı sıra 65 yaş üzeri olan bireylerde %34 oranında kabızlığı giderdiği belirtilmiştir.

  1. Kalp sağlığına fayda sağlayabilir;

Zeytin yağında yüksek oranda tekli doymamış yağ olan oleik asit bulunmaktadır. Zetin yağının kalbe olan faydası içerisinde bulundurduğu oleik asite bağlı olduğu düşünülmektedir. Diğer kullanılan yağlara oranla  en çok tavsiye edilen zeytin yağının sağlık açısından önemli olduğu belirtilmekte.

  1. Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur;

25 yaşında olan ve sağlık açısından son derece sağlıklı olan bir bireye yapılan test sonucunda; içerisinde zeytin yağı bulunan bir öğün yemek yedikten 2 saat sonra kan şekerinde %22 oranında azalma tespit edilmiştir.

  1. Kemik sağlığını destekler;

523 tane kadına uygulanan bir teste 20 ml yani 18 gramdan zeytin yağı tüketilmesi sonucunda belirtilen miktarın altında zeytin yağı kullanan bireylerde kemik sağlının daha düşük olduğu tespit edilmiştir.

Zeytinyağı İçmenin Ne Zararı Olabilir;

Kullanılan her maddenin sağlık yönünden faydalı olacağı gibi  tam tersi olarak zararları da olabilmektedir.

Zeytinyağının Kalorisi yüksektir ve kilo alımına neden olabilir;

Zeytin yağının 1 kaşık oranında 120 kalori mevcuttur bu sebepten kaynaklı kilo problemine yol açabileceği yönünde uyarılar mevcuttur. Uzmanlar tarafından her ne kadar kilo almak ile kalori arasında ki ilişki karmaşık olarak tanımlansa da fazla kalori tüketiminin kilo yol açtığı kesin olarak bilinmekte.

ZEYTİNYAĞI İÇMELİ MİSİNİZ ?

Zeytinyağı, sağlık yönünden birçok yararı olabilecek olan sağlıklı bir diyetin parçası olabilir .

Pek çok çalışma, zeytinyağı yönünden zengin bir diyet izlemenin faydalarını belgelemiştir, ancak bu yağı içmeyi destekleyen araştırmalar sınırlıdır.

Ek olarak, çok fazla zeytinyağı içmek diyetinizdeki sağlıklı yiyeceklerin yerini alabilir.

Ayrıca tükettiğiniz miktar, günlük yağ veya kalori alımına yönelik önerileri aşmanıza neden olmamalıdır .

 



Son Güncelleme: 24.12.2020 01:09
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ZeytinyağıKaloriZarar
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