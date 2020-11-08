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Zencefilin faydaları nelerdir? Zencefil çay tarifleri ve tüketimi

Dünya genelinde sevilerek tüketilen zencefilin faydaları ile ilgili merak edilenleri içeriğimizde derledik. İşte zencefil çay tarifleri ve tüketimi ile ilgili merak edilenler.

08 Kasım 2020 Pazar 02:00
Zencefilin faydaları nelerdir? Zencefil çay tarifleri ve tüketimi
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Amerikan Gıda ve İlaç Kuumu’nun güvenilir grubunda kabul ettiği zencefil, sayısız faydasıyla çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Soğuk algınlığı ve öksürük karşısında son derece etkili kabul edilen zencefil, sindirim sistemi rahatsızlıklarına da son derece faydalı olmaktadır.

Zencefil nasıl tüketilir?

Zencefil tüketimi pek çok farklı şekilde gerçekleşebiliyor. Buna göre;

Çay,

Yemek ve salatalarda baharat olarak,

Esansiyel yağ olarak,

Zencefilli çiğ olarak tüketilebilir.

Zencefilin faydaları nelerdir?

Soğuk algınlığı karşısında etkili direniş sağlayan zencefil, gaz, şişkinlik ve spazm şeklindeki sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı etkili olmaktadır.

Hazmı kolaylaştırıp hazmı düzenleme özelliklerine ek olarak hamilelik, yol tutması ve kemoterapinin neden olduğu bulantı, baş dönmesi ve kusmayı önleyen zencefil, vücudu ısıtarak terlemeye katkı sağlar.

İshali kesen, romatizma ve osteoartrit ağrılarını gideren zencefil ağrı kesici, antihistaminik ve iltihap sökücü özelliklere sahiptir.

Zencefil çayı tarifi

Zencefil çayı için;


40 gr taze zencefil kökü,

2 adet limon suyu,

4 çorba kaşığı bal,

4 kaynamış su,

2 ekstra limon gerekmektedir.

Zencefilin kabuğunu soyarak nemli iç kısmını rendeleyerek başlayın. Cam kase veya sos tavasına kaynamış suyu ekledikten sonra zencefil ve limon sosunu ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerini kapatıp 10-15 dakika demlenmesini bekleyin. Bez veya süzgeç yardımıyla süzeceğiniz çaya bal ekleyip iyice karıştırın.

Grip önleyici karışım tarifi

25 gram toz zerdeçal,

25 gram toz zencefil,

25 gram toz tarçın,

150 gram süzme bal.

Toz halindeki bitkileri cam kavanozda bir araya getirdikten sonra üzerine bal ilave edin ve macun kıvamına gelinceye kadar karıştırmaya devam edin. Bağışıklığınızı güçlendirmek için sabah aç kanına 1 tatlı kaşığı tüketebilirsiniz.



Son Güncelleme: 08.11.2020 02:00
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Zencefil çayıZencefil çay Tarifi
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