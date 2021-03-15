Zayıflama ilaçlarının vücuda zararları ve yan etkileri nelerdir?

Zayıflama ilacı kullanan kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli şey zayıflama ilaçlarının vücuda verdiği zararlardır. Zayıflama ilaçları çoğunlukla sağlığı bozması sebebi ile kullanılmaması gereken ürünlerdir. Zayıflamak ne kadar iyi bir şey gibi görünse de zayıflama ilaçları vücuda kapatılmayacak zararlar verebilmektedir.

Zayıflama ilaçlarının zararları nelerdir?

Zayıflama ilaçlarının en büyük zararlarından birisi vücuttaki değerleri düşürmesidir. Özellikle vitamin değerlerinin azalmasına sebep olarak hormonları bozabilir, börek hastalıklarına neden olabilir ve vücuda büyük zararlar verir. İçerdiği zararlı kimyasal maddeler nedeni ile sakatlığa sebebiyet verebilmektedir.

Zayıflama ilaçlarının zararlarından birisi de bağımlılık etkisidir. Vücudun bazı maddelere bağımlılık kazanması nedeni ile ilaçların bağımlılık yapma durumu vardır. Ayrıca u ilaçlar beyin fonksiyonlarına zarar vererek sinirleri de yıpratmaktadır. Bu açıdan psikolojiyi olumsuz yönde etkiler.

Zayıflama ilaçlarının yan etkileri nelerdir?

Baş dönmesi

İntihar hissi

Kalp çarpıntısı

Bağırsak sorunları

Baş ağrısı

Organ yetmezliği

Bayılma

Yorgunluk ve halsizlik

Zayıflama ilaçları kişiyi ölüme kadar götürebilmektedir.

Zayıflama ilaçları kullanılmadan nasıl kilo verilir?

Zayıflamanın en önemli yöntemlerinden ilki bol su tüketimidir. Bunun yanı sıra yemek sıklığını düzenlemek, egzersizler yapmak, daha az porsiyonlar yemek, tabak boyutunu küçültmek ve kolari hesabı yaparak yemek yemek de zayıflama yöntemleri arasında yer almaktadır.