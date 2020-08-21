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Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? Zatürre aşısı ücretsiz mi?

Dünyada her yıl yüz binlerce kişi zatürre nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu süreçte zatürre aşısını devletin karşılayıp karşılamadığını araştıran binlerce kişi 'Zatürre aşısı ücretsiz mi?' sorusunun yanıtını araştırıyor.

21 Ağustos 2020 Cuma 03:27
Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? Zatürre aşısı ücretsiz mi?
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Coronavirüs sebebiyle bulaşıcı ve gribal enfeksiyon hastalıklarına karşı olan talep büyük ölçüde artış göstermiştir. Aşılardan bazıları devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanmaktayken bazıları ücret karşılığında yaptırılabiliyor. Uzmanlar zatürre aşısının koronavirüse etkisinin olmadığını belirtirken zatürre nedeniyle her yıl yüz binlerce insan yaşamını yitiriyor.

Akciğer hastalıkları bulunan zatürre özellikle de kronik rahatsızlıkları bulunan kişilere ölümcül sonuçlar yaratabiliyor. Dünyayı etkisi altına alıp koronavirüsten korunabilmek için birçok kişiden grip ve zatürre aşılarına büyük bir talep artışı görülmektedir.

Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı?

Kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde hayati sonuçlar meydana getirebilen zatürre hastalığı risk rubundaki bireyler aile hekimliği ile üniversite hastalarında ücretsiz olarak ücretsiz aşı yaptırabiliyor. Buna göre;

Kalp ve damar hastaları


Akciğer hastaları

Karaciğer hastaları

Böbrek hastaları

Kronik hastalar

Kanser tedavisi gören hastalar

65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz zatürre aşısı yaptırabilmektedir.



Son Güncelleme: 21.08.2020 03:27
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Anahtar Kelimeler:
Zatürre
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