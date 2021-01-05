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Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2021

Sıcak haber olarak gündeme gelen Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 5 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 15:47
Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2021
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Coronavirüs sebebiyle bulaşıcı ve gribal enfeksiyon hastalıklarına karşı olan talep büyük ölçüde artış göstermiştir. Aşılardan bazıları devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanmaktayken bazıları ücret karşılığında yaptırılabiliyor. Uzmanlar zatürre aşısının koronavirüse etkisinin olmadığını belirtirken zatürre nedeniyle her yıl yüz binlerce insan yaşamını yitiriyor.

Akciğer hastalıkları bulunan zatürre özellikle de kronik rahatsızlıkları bulunan kişilere ölümcül sonuçlar yaratabiliyor. Dünyayı etkisi altına alıp koronavirüsten korunabilmek için birçok kişiden grip ve zatürre aşılarına büyük bir talep artışı görülmektedir.

Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı?

Kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde hayati sonuçlar meydana getirebilen zatürre hastalığı risk rubundaki bireyler aile hekimliği ile üniversite hastalarında ücretsiz olarak ücretsiz aşı yaptırabiliyor. Buna göre;

Kalp ve damar hastaları

Akciğer hastaları

Karaciğer hastaları

Böbrek hastaları

Kronik hastalar

Kanser tedavisi gören hastalar

65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz zatürre aşısı yaptırabilmektedir.



Son Güncelleme: 05.01.2021 15:47
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Anahtar Kelimeler:
Zatürre
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