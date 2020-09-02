Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2020

Coronavirüs sebebiyle bulaşıcı ve gribal enfeksiyon hastalıklarına karşı olan talep büyük ölçüde artış göstermiştir. Aşılardan bazıları devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanmaktayken bazıları ücret karşılığında yaptırılabiliyor. Uzmanlar zatürre aşısının koronavirüse etkisinin olmadığını belirtirken zatürre nedeniyle her yıl yüz binlerce insan yaşamını yitiriyor.
Akciğer hastalıkları bulunan zatürre özellikle de kronik rahatsızlıkları bulunan kişilere ölümcül sonuçlar yaratabiliyor. Dünyayı etkisi altına alıp koronavirüsten korunabilmek için birçok kişiden grip ve zatürre aşılarına büyük bir talep artışı görülmektedir.
Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı?
Kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde hayati sonuçlar meydana getirebilen zatürre hastalığı risk rubundaki bireyler aile hekimliği ile üniversite hastalarında ücretsiz olarak ücretsiz aşı yaptırabiliyor. Buna göre;
Kalp ve damar hastaları
Karaciğer hastaları
Böbrek hastaları
Kronik hastalar
Kanser tedavisi gören hastalar
65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz zatürre aşısı yaptırabilmektedir.
devlet karsilıyorda madem neden aile hekimi aşı biz yapmıyoruz eczaneden alın siz yaptırın diyor.