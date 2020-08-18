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Zatürre aşısı koronavirüse iyi geliyor mu, koronavirüsten korur mu?

Korona virüs ile mücadelede farklı yollar arayan kişiler için son olarak zatürre aşısı ortaya atıldı. Zatürre aşısının korona virüsten koruduğu iddia edilirken, bu iddialar hakkında açıklamalar uzmanlar tarafından yapıldı.

18 Ağustos 2020 Salı 23:47
Zatürre aşısı koronavirüse iyi geliyor mu, koronavirüsten korur mu?
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Korona virüsün ciğerlere yapışarak insanı etkilediğini öğrenen kişiler zatürre aşısı olarak korona virüsten korunmayı hedefliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uyan kişiler, kendilerini korumak adına yeni yollar keşfetmeye çalışıyor. Bu anlamda kendisini korumak isteyen kişiler zatürre aşısı olarak korona virüsten korunmayı düşünüyor.

Son dönemlerde ortaya atılan iddiaya göre zatürre aşısının korona virüsten insanları koruduğu söyleniyor. Bu söylentilere kulak veren kişiler salgından korunmak adına zatürre aşısı olmaya hazırlanıyor. Nefes problemi ortaya çıkaran korona virüsün etkisini azaltmak adına zatürre aşısı olmanın yeterli olup olmadığı ise merak ediliyor.


Zatürre aşısı koronadan korur mu?

Konu hakkında açıklamalarda bulunan uzmanlar, zatürre aşısının korona virüsten insanları korumayacağını açıkladı. Grip veya zatürre aşısı olan kişilerin vücutları bu hastalıklar yerine korona ile mücadele edeceği için aşının insanları rahatlatabileceğini açıklayan uzmanlar, bunun dışında aşının koronadan korunma yöntemi olmadığını belirtti. 

Hastalığı hafif atlatmak isteyenler adına iyi bir işlevi olan aşının tamamen korona virüsten koruduğunu söylemek imkansızdır. Yalnız hastalığı ağır seyreden kişiler bu aşı ile daha rahat bir hastalık süreci geçirebilirler. Bu nedenle uzmanlar 65 yaş üzerinden bulunan ve kronik hastalığı bulunan kişilerin grip ve zatürre aşısı olarak belli bir düzeyde de olsa kendilerini korumaları gerektiğini duyurdu.



Son Güncelleme: 18.08.2020 23:47
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