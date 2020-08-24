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Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2020

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 24 Ağustos 2020 Pazartesi tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 04:47
Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2020
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Coronavirüs sebebiyle bulaşıcı ve gribal enfeksiyon hastalıklarına karşı olan talep büyük ölçüde artış göstermiştir. Aşılardan bazıları devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanmaktayken bazıları ücret karşılığında yaptırılabiliyor. Uzmanlar zatürre aşısının koronavirüse etkisinin olmadığını belirtirken zatürre nedeniyle her yıl yüz binlerce insan yaşamını yitiriyor.

Akciğer hastalıkları bulunan zatürre özellikle de kronik rahatsızlıkları bulunan kişilere ölümcül sonuçlar yaratabiliyor. Dünyayı etkisi altına alıp koronavirüsten korunabilmek için birçok kişiden grip ve zatürre aşılarına büyük bir talep artışı görülmektedir.

Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı?

Kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde hayati sonuçlar meydana getirebilen zatürre hastalığı risk rubundaki bireyler aile hekimliği ile üniversite hastalarında ücretsiz olarak ücretsiz aşı yaptırabiliyor. Buna göre;

Kalp ve damar hastaları


Akciğer hastaları

Karaciğer hastaları

Böbrek hastaları

Kronik hastalar

Kanser tedavisi gören hastalar

65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz zatürre aşısı yaptırabilmektedir.



Son Güncelleme: 24.08.2020 04:47
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Anahtar Kelimeler:
Zatürre
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