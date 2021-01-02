İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?

Ocak 2 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? Devlet zatüre aşısını karşılar mı? ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? Devlet zatüre aşısını karşılar mı? konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 2 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

02 Ocak 2021 Cumartesi 14:26
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Takip Et:

Coronavirüs sebebiyle bulaşıcı ve gribal enfeksiyon hastalıklarına karşı olan talep büyük ölçüde artış göstermiştir. Aşılardan bazıları devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanmaktayken bazıları ücret karşılığında yaptırılabiliyor. Uzmanlar zatürre aşısının koronavirüse etkisinin olmadığını belirtirken zatürre nedeniyle her yıl yüz binlerce insan yaşamını yitiriyor.

Akciğer hastalıkları bulunan zatürre özellikle de kronik rahatsızlıkları bulunan kişilere ölümcül sonuçlar yaratabiliyor. Dünyayı etkisi altına alıp koronavirüsten korunabilmek için birçok kişiden grip ve zatürre aşılarına büyük bir talep artışı görülmektedir.

Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı?

Kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde hayati sonuçlar meydana getirebilen zatürre hastalığı risk rubundaki bireyler aile hekimliği ile üniversite hastalarında ücretsiz olarak ücretsiz aşı yaptırabiliyor. Buna göre;

Kalp ve damar hastaları

Akciğer hastaları

Karaciğer hastaları

Böbrek hastaları

Kronik hastalar

Kanser tedavisi gören hastalar

65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz zatürre aşısı yaptırabilmektedir.



Son Güncelleme: 02.01.2021 14:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Zatürre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 Ocak Pazar Covid-19 tablosu
3 Ocak Pazar Covid-19 tablosu
3 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Tespit edilen vaka sayısı 10 binin altına düştü
3 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Tespit edilen vaka sayısı 10 binin altına düştü
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 23 milyonu geçti!
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 23 milyonu geçti!
Rusya'da 800 binden fazla kişinin Covid-19 aşısı yapıldığı aktarıldı
Rusya'da 800 binden fazla kişinin Covid-19 aşısı yapıldığı aktarıldı
Mutasyon aşıları etkileyecek mi?
Mutasyon aşıları etkileyecek mi?
2 Ocak koronavirüs verileri açıklandı
2 Ocak koronavirüs verileri açıklandı

Popüler Haberler

Rüyada para alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? para alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Altın ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 4 Ocak 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 4 Ocak 2021 Pazartesi indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 4 Ocak 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 4 Ocak 2021 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 4 Ocak 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 4 Ocak 2021 Pazartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 4 Ocak 2021 Pazartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 4 Ocak 2021 Pazartesi
Cinayet Süsü Netflix'e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet süsü filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı
FED faiz toplantısı ne zaman? Ekim 2019 Fed faiz indirimi yapacak mı? Fed 2019 toplantı tarihleri
Sodexo yemek kartlarını nakite nasıl çevirebilirim? Sodexo komisyon karşılığı nakite çevirme yöntemleri
Halit Ergenç Ve Bergüzar Korel yeni reklam filmi
Taşeron işçilerin tediye ikramiyeleri kurban bayramı öncesi ödenecek mi?
Fox TV Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Star TV canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
3 adımda faturalı hatta kredi çekme şekilleri ve faturalı hat kredi başvurusu
Halk süt kimlere verilir? 2021 Halk süt başvuru formu
Yeni Bir Ev sunucusu kimdir? Evrim Akın kaç yaşında? nerelidir?
Devletten esnafa kira ve hibe desteği

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.