Yüz yüze eğitimde okullarda görülen vaka sayıları belli oldu mu?

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) yüz yüze eğitim ile alakalı Covid-19 raporunu kamuoyuna açıkladı. Raporda yüz yüze eğitim ve koronavirüs başlıklı kısımda, yüz yüze eğitim faaliyetlerinin başlamasının ardından tam olarak 25 öğretmenin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim-Sen, henüz ikinci doz aşıların tamamlanmamasından dolayı yüz yüze eğitim faaliyetlerinin başlamasının doğru olmadığını ifade etti.

Bilindiği üzere 15 Şubat 2021 tarihinde köy okulları yüz yüze eğitime başlamıştı. 15 Şubat-5 Mart tarihleri arasında öğretmenler arasında koronavirüs vakasının kaç tane görüldüğü konusunda araştırmalar yapıldı. Buna göre 23 öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıkarken, 25 eğitimcinin de testi pozitif olarak açıklandı. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorumsuzca hareket ettiğini ifade eden Eğitim-Sen, öğrenci ve öğretmen nüfusu fazla olan okullardaki tuvalet sayılarının artırılması gerektiğini ifade etti.

Ulaşım konusunda da sağlıklı adımların atılmadığı belirtilen raporda, okullarda yeterli sayıda sağlık personelinin bulunması gerektiğinin altı çizildi. Salgın seyrinin bu derece yüksek seyretmesine karşın hala yüz yüze sınav konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın ısrarcı olmasında büyük bir yanlışlık olduğunu belirten raporda, vefat sayılarının baz alınarak kademeli olarak normalleşme sürecine geçilmesi gerektiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın büyük bir kamusal sorumluluğunun bulunduğunu ve bunu yeterince yerine getirmediği ifade edilen raporda, 38 gün kadar kısa bir süreliğine planlama yapmanın da büyük bir yanlış olduğu söylendi.