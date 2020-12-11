Yüz felci nedir, nasıl ve neden olur? Yüz felci geçer mi, kaç günde geçer?

Covid-19 virüs salgınının bitmesine sebep olacağı düşünülen Pfizer ile Biontech kurumlarınca ortak olarak geliştirilen koronavirüs aşısının uygulandığı 4 kişi de yüz felci rahatsızlığının ortaya çıkması ile aşının yan etkileri merak ediliyor. Bu olaydan sonra herkes yüz felci hastalığı hakkında araştırma yapamaya başladılar.

Yüz felci nedir?

Yüzümüzün her iki yarısında bulunan kasların hareket etmesini sağlayan iki tane sinir vardır. Bu sinirler beyin sapından çıktıktan sonra kulak kemiği içinde devam eder ve kulaktan çıktıktan sonra yüzümüzde alın, göz kapağı, kaş, burun kenarı, dudak kenarı ve boyun kaslarını hareket ettirmeye sağlayan sinirler olarak beş parçaya ayrılır. Bu sinirin hasar görmesi durumunda buradaki kasların yönetilmesi azalır. Buna bağlı olarak da kaslarda hareketsizlik oluşmaya başlar. Kaslardaki hareketsizlik hafif derecede olabileceği gibi tamamen de hareketsizlik görülebilir. Bu duruma yüz felci denir. Yüz felcini santral dediğimiz merkezi yüz felci ve çevresel dediğimiz periferik yüz felci olarak ikiye ayırırız. Santral yüz felci beyindeki bir hasardan dolayı meydana gelen yüz felcidir ve beraberinde vücudun başka yerinde de tutmama, beyin hasarı, inme gibi başka bulgular da olur. İkincisi ise sinirin beyin sapından çıktıktan sonra başına bir olay gelmesi dolayısıyla oluşan ve sadece yüzün o tarafını etkileyen vücudun başka bir yerinde herhangi bir bulgu yaratmayan çevresel dediğimiz periferik yüz felcidir. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları santral yüz felcine göre daha sık görülen periferik yüz felci ile ilgilenir.

Yüz Felci Neden Olur?

Yüz felci; kafa travması, beyin damar tıkanıklığı, baş-boyun tümörleri, yüz sinirinde zedelenme gibi farklı nedenlerle ortaya çıkabilir.

Bell Paralizisi

Akut olarak ortaya çıkan ve birkaç gün içinde tüm bulguları belirginleşen genellikle yüzün tek tarafında etkilenmeye neden olan periferik tipte yüz felcidir. Sıklığı 100.000’de 20-30 kadardır. Klinik bulguları daha önce bahsettiğimiz yüzün etkilenen tarafında kuvvetsizlik, göz yaşı ve tükürük bezi etkilenmesi ve bazı hastalarda tat duyusu bozukluğu şeklindedir. Genellikle viral nedenlere bağlı özellikle de Herpes Simpleks virüsüne bağlı olarak ortaya çıktığı kabul edilir. Ayrıca Epstein-Barr, kabakulak, sitomegalovirüs, influenza ve HIV de Bell felcine neden olabilir. Birkaç hafta veya ay içinde düzelmektedir.

İnme

Beyin damarlarındaki kanama ya da tıkanma sorununun sonucu olarak ortaya çıkabilir. Beyinde kan akımının kesildiği bölgede, kanın taşıdığı oksijen, glukoz gibi yaşamsal değerdeki gereksinimler karşılanamayacağı için beyin hücrelerinin ölümü başlar. Bu sebepten ötürü beynin o bölgesi işlevini kaybeder ve hastalarda çeşitli belirtiler ortaya çıkar. Vücudun bir yarısında uyuşukluk, kuvvetsizlik, konuşma ve görme bozuklukları, dengesizlik, bilinç değişiklikleri bunlardan bazılarıdır.

Oksijen eksikliği

kanama sebebi ile beyindeki hücrelerde çok aşırı basınç oluşmasıdır.

Diğer Nedenler

yüz felci rahatsızlığına sebep olan diğer durumlar:

iç kulak yolu iltihapları

viral hastalıklar: nezle, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları

özellikle üst çenedeki diş iltihapları

diyabet: şeker hastalarında 4 kat fazla görülmektedir

tiroid hormunu hastalıkları (guatr, hipo/hipertroidi)

hamilelik; özellikle son üç ay

hipertansiyon

toksik nedenler; kimyasal madde, ilaçlar

ameliyat ve ciddi hastalıkların sonrası

soğuk hava cereyanına uzun süre maruz kalmak

bağışıklık sisteminin bozukluğuna sebep olan hastalıklar

vücut direncindeki azalma hastalığa yakalanmayı kolaylaştırır: yorgunluk, uykusuzluk, beslenme bozukluğu ve tabii en önemlisi stres.

Aniden ortaya çıkan, tüm yaş grubunda görülebilen ve cinsiyette eşit dağılım gösteren, %90’ının üzerinde kendiliğinden iyileşen sebebi bilinmeyen yüz felci, en sık görülen yüz felci türüdür. Diğer sebepler kafa travması gibi problemler sonrası hastada o bölgeden geçen sinir hattı boyunca bir kırık yaşanması, kafa tabanı boyunca bu sinirde zarar görmeye sebep olabilir. Sinir, kafa içinden devam ederken kulak kemiğinin içine çok ince bir kanaldan geçer. Bu kanalda sinirin şişerek beslenme bozukluğu yaşaması, hasar görmesine neden olur ve yüz felci oluşabilir. Çocuklarda daha az görülen yüz felci; genç erişkinlerde ve hamileliğinin son üç ayındaki kadınlarda daha sık görülür. Ayrıca şeker hastalığı gibi metabolik hastalıklarda 4 kat daha fazla yüz felci riski vardır. Lipid yağ hastalıkları, tiroid hormon bozukluklarında görülme riski biraz daha artar. Özellikle hipotiroidi vücuttaki ödemi artırdığı için yüz felci görülme riskini artırır. Yüz felcine neden olan önemli faktörlerden biri de yüzün ciddi rüzgar ya da soğuğa maruz kalmasıdır. Soğuğa maruz kalma sinirin o kemik kanal içerisinde ödemlenmesine neden olabilir. Soğuk dışında metabolik hastalıklar, travmatik nedenler, özellikle uçuk gibi viral enfeksiyonlar, orta kulak iltihabı, tükürük bezi tümörleri, nezle, grip gibi bazı üst solunum yolu enfeksiyonları sonrası sinirde oluşan ödem de yüz felcine sebep olabilir.

Yüz Felci Belirtileri

Bir gözü kapatamama

Yeme içme sırasında zorluk, yiyeceklerin ağız kenarından dökülmesi

Gülümserken, yüz mimik hareketlerinde zorlanma

Islık çalamama

Gözlerde kuruma, batma

Tat duyusunda azalma

Hava basıncı, nem ve sıcaklık gibi faktörler cilt, kan damarları, sinirler, kıkırdak ve kemik dokulara etki eder. Yüz felcinde etkin faktörün ise soğuk havaya bağlı yüz sinirini besleyen damarların daralması olduğu düşünülür. Ne yazık ki bu henüz yüzde yüz kanıtlanabilmiş değildir.

Bell Paralizisi Belirtileri

Tek taraflı yüz felci

Yüzün etkilenen kısmın da göz kırpma ve alın kırıştırma kontrolünün yapılamaması

Az akan gözyaşı

Ağız kısmın da sarkma

Kaslarda sürekli seğirme gibi kontrolsüz mimikler

Etkilenen kısımda değişen tat alma duyusu

Konuşamama sorunu

Aşırı tükürük üretimi

Yemek yerken veya içerken zorluk yaşama

Kulağın iç tarafında veya arka tarafında ağrı

Çene bölgesinde ağrı

Etkilenen taraftaki kulakta seslere aşırı duyarlılık

Baş ağrısı

Sayılan belirtiler etkilenen tarafta ortaya çıkar. Nadir durumlarda Bell paralizisi yüzün her iki tarafındaki sinirleri de etkileyebilir.

İnmeye Bağlı Yüz Felci Belirtileri

İnmeye bağlı yüz felci rahatsızlığı yaşayan kişiler genel olarak Bell paralizisinde yaşanan durumların aynılarını yaşarlar. Fakat inme rahatsızlığında bunlar ilave daha başka belirtiler yaşanır.

Bilinç değişkenliği

Kafa karışıklığı

Denge sorunları

Görme rahatsızlıkları

Epileptik nöbetler

Vücudun bir kısmında kollarda veya bacaklarda kuvvetsizlik sorunu

İnmeye bağlı yüz felci geçiren hastalarda Bell paralizisinin aksine etkilenen taraftaki göz kırpma ve alın kırıştırma yeteneği korunur.

Yüz Felci Kaç Günde Geçer? Yüz Felci Tedavisi

Hastalık her hangi bir ilaç veya cerrahi tedavi yapılmasa da kendiliğinden düzelebilir. Ancak iyileşmenin tam ve kısa sürede olması için hastalık başlangıcından sonra ilk 24-48 saat içerisinde ilaç tedavisine başlanması önerilir. Eşlik eden diğer hastalıklar da göz önünde bulundurularak; steroid (kortizon, sıkışan sinirlerde ödemi azaltarak faydalı olabilir) ve antiviral ilaçlar kullanılmaktadır.Kişinin dış görünüşünde değişiklik olacağından tedavi süresi içinde hastanın ruhsal olarak desteklenmesi ve bilgilendirilmesi tedavinin kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken en önemli noktasıdır.

Bell Paralisine Bağlı Yüz Felci Tedavisi

Hastalık genellikle her hangi bir medikal veya cerrahi tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden düzelir. Hastaların %80 gibi bir oranı 2-3 haftada iyileşir. Bunlar haricinde %10′luk kısmın iyileşmesi bir yıla kadar sürebilirken, %10′luk kısım ise iyileşemez ve yüzde sinkinezi(iyileşme sırasında sinir lifleri yanlış yönlendirilir ve buna bağlı olarak yemek yeme esnasında göz yaşarması, göz kapama esnasında ağız kenarında kasılma gibi )gelişir. Tedaviye hastalık başlangıcından sonra en kısa sürede başlanılmalıdır. Bell’s Palside ilaç tedavisi uygulanmaktadır. İlk 24-48 saat içerisinde ilaç tedavisine başlanılmalıdır Hastanın mevcut başka hastalıkları da varsa bunlar da göz önüne alınmalıdır.

İnmeye Bağlı Yüz Felci Tedavisi

İnme tedavisi mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır. Beyin damarı tıkandığında, beyin dokusunda hasar oluşmaya başlar. Bu hasar bekledikçe daha da genişler. Tıkanan damar büyük olduğunda ve süre uzadığında beyin hasarı artar. Bir an önce damarın açılması ise tüm bunları engelleyerek beyin dokusunda oluşan hasarın genişlemesinin önüne geçer. Beyin dokusunda, inme nedeniyle oluşan hasarı, ne kadar kısıtlı tutabilirsek o derece erken ve hızlı düzelme sağlayabiliriz. Bu nedenle, inme söz konusu olduğunda hızlı tedavi erken ve hızlı düzelme demektir.

Diğer Nedenlerden Kaynaklanan Yüz Felci Tedavisi

Olumsuz diğer sebeplerden kaynaklanan yüz felci için tedavi sürecini hızlandırmak amacı ile yüz kasları egzersizleri ile birlikte masaj önerilir. Soğuk havalarda baş - boyun bölgesini koruma ve sıcak tutma unutulmamalıdır. Gözler hastalık süresi boyunca tam kapanmadığından dolayı suni gözyaşı ilaçları, antibiyotik ve uyku sırasında göz bandı ile enfeksiyon ve fiziksel travmalardan korunmalıdır. Daha ağır vakalarda steroid (Kortizon, sıkışan sinirlerde ödemi azaltarak faydalı olabilir)ve antiviral ilaçlar kullanılmaktadır. Ancak kişinin dış görünüşünde değişiklik olacağından tedavi süresi içinde hastanın ruhsal olarak desteklenmesi ve bilgilendirilmesi tedavinin kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken en önemli noktasıdır. Nadiren görülen ağır vakalarda 3. haftadan sonra iyileşme süreci başlamadığı takdirde EMG(elekronöromyografi) testi ile fasial sinirin fonksiyonu ölçülür ve herhangi bir ileti saptanmadığı durumda cerrahi girişim planlanır.

Yüz Felci Duası

Yüz felci rahatsızlığı olan hasta kişilerin okuması gereken dualar