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Yürüyüş yapmanın insan vücuduna yararı...

Hareketsiz ve sporsuz bir hayat sağlığımızı kötü yönde etkileyebilir. Araştırmalar sonucunda bireyin sağlıklı bir yaşamla hayatına devam edebilmesi için yürüyüş yapmasının en büyük etken olduğu tezi savunulmuştur. Bu haberimizde size yürüyüşün insan sağlığındaki yerini aktarmaya çalışacağız.

04 Mart 2021 Perşembe 18:02
Yürüyüş yapmanın insan vücuduna yararı...
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Araştırma sonuçlarına göre insan sağlığı dışında sosyalleşmek ve mutluluk dozunu artırmak için de yürüyüş yapıyor. 6 hafta boyunca en az 20 dakika düzenli yürüyüş yapan kişilerin çoğu mutlu olarak tanımlanmış.

Yürüyüşün insan sağlığına yararı.

Yürüyüş yapmak insan sağlığının birçok önemli noktalarında yer edilmekte.

Öneğin hastalıkların önlenmesi en büyük etkenlerden biridir. Özellikle osteoporoz, kalp hastalıkları diyabet, alzaymır gibi hastalıkların baş savaşçısı yürüyüştür diyebiliriz.

Bunun dışında bir doküman halinde verecek olursak şunlardan bahsedebiliriz. Yürüyüş yapmak uykusuzluğu azaltır, sindirimi kolaylaştırır, kan basıncını düzenler, yorgunluk hissini azaltır, solunum yollarını düzenlemekte yardımcı olur. Ayrıca kemiklerinin sertleşmesini ve daha kuvvetli bir yapıda olmasına destek verir, mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin hormonunun salgılanmasını göz önünde bulundurur, eklem ve kasların daha esnek olmasına fayda sağlar, boyun ağrılarını hafifletmek de yararlıdır. Bir farklı noktası da Beyne daha fazla oksijen gitmesini teşvik eder, zihni açar, yaratıcı düşünme potansiyelini artırmaktadır, iyi ve kötü huylu kolesterolün dengelenmesine katkı sağlar, trigliserit düzeyine düşürmeye çalışır, kilo vermenin en etkili yollarından biridir kalp sağlığının korunmasına amaçlar, diyabetin düzenlenmesine yardımcı olur, tansiyonun düzenine girmesini sağlar.

Özellikle 45 yaş üstü insanlar için hayatlarını sürdürebilmesi için yürüyüş en kolay aktivitedir.

Yürüyüş yaparken de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.

Evet, yürüyüşü kolay olarak görebiliriz ama yanlış yapıldığında zararlı şeyleri yol açabilir yürüyüş yaparken şu hususlara dikkat etmeliyiz. Kısa bir yürüyüş değil 10 dakikadan fazla yürüyüşler yapılmalıdır. Haftada en az 150 dakika yürüyüşe tabi tutulmalıdır. Hafif bir yemek sonrasında iki saat gibi bir sürede tamamlanmalıdır. Yürüyüşün öncesi ve sonrasında bolca su tüketimi ya da sulu gıdalar tüketilmelidir. Ağır yemekler sonrasında hızlı ve yorucu yürüyüşlerden mutlaka Uzak durulmalı ayrıca çok sıcak havalarda da yürüyüş yapılmamalıdır. Kilo vermek için yanlış bilinen bir şeyse yürüyüş yaparken naylon muşamba gibi malzemelerin vücuda sarılmasının hiçbir fayda sağlamamaktadır. Mümkün olduğunca açık alanda yürüyüşler gerçekleştirilmelidir.

Doğru yürüyüş için neler yapılmalı.

Ayak tabanı iyi destekleyen rahat bir spor ayakkabısı temin edilmelidir. Terlik veya kösele ayakkabı ile yürüyüş yapılmaması uygun olmayabilir. Kalın ve tek sakal kıyafet yerine ince 1 katmandan oluşan hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Çünkü böylelikle yürüyüşleriniz sizi rahatsız etmez. İşe yürüyerek gidiyorsa iş kıyafetlerini altına rahat bir spor ayakkabı giymek daha tercih edilmelidir. Uzun yürüyüşler esnasında güneş ve yağmurdan koruyacak ekipmanlar ile yürüyüşümüzü daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Yavaş tempo ile yürüyüşe başlanmalıdır ani yürüyüşler kalp ritmini hızlandırabilir. Birkaç dakika yavaş yürüdükten sonra tempo yavaş yavaş artırılmalıdır nefes alışverişlerinize tampon uzattın da dikkat etmemiz gerekiyor. El kol sallayarak yapılan yürüyüşlerin kalp sağlığına yağ yakmaya hemen hemen hiç olmadığı kanıtlanmıştır. Bu yüzden yürürken kolları hafifçe sallamak daha fazla enerji harcanmasına neden olur ve daha çabuk yoruluruz elleri cebe koyarak yürümemek de yürüyüşün faydalı olması için en önemli etkenlerdendir.



Son Güncelleme: 04.03.2021 18:02
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Anahtar Kelimeler:
YürüyüşSağlıkYaşSporInsanvucudu
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