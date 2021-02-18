Yurtdışından alınan engelli raporu Türkiye’de geçerli olur mu?

Türkiye’de %40 veya daha üzeri engelli raporuna sahip kişiler erken engelli emeklilik hakkından faydalanabilir. Bu kişiler emekli olmak için yaş beklemek zorunda değildir. Engelli emeklilikten yararlanabilmek için kişilerin yerine getirmesi şartlardan en önemlisi tam teşekküllü sağlık kurulu raporlarının olmasıdır. Bu raporun öteki adı engelli raporudur.

Yurtdışında yaşayan ve çalışmakta olan Türk vatandaşları tarafından en çok merak edilen sorulardan biri Türkiye’de alınmayan engelli raporunun Türkiye’de geçerliliğinin olup olmadığıdır. Engelli raporu bir diğer adıyla heyet raporu nedir ve nasıl alınır sorulanızı yanıtlıyoruz.

Yurtdışından alınan engelli raporunun Türkiye’de geçerliliği var mıdır?

Türkiye’de %40 ve daha üzeri engelli raporuna sahip kişiler erken emeklilik hakkından, vergi indiriminde ve diğer engelli haklarından faydalanabilmektedir. Engelli raporuna sahip kişiler emeklilikte yaş sınırına takılmazlar. Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerin Türkiye ile emeklilik anlaşması vardır. Ancak bu emeklilik anlaşmasına rağmen Almanya, Avusturya ve Hollanda’dan alınan engelli raporlarının Türkiye’de geçerliliği yoktur. Türkiye’de yeniden engelli raporunun çıkarılması gerekmektedir.

Yurtdışında sağlanan emekli hakları neledir?

Türkiye’de engellilere verilen haklar ile yurtdışındaki engellerilere verilen haklar aynıdır ancak yurtdışındakiler buraya kıyasla daha gelişmiştir. Türkiye’deki gibi yurtdışında da engellilere sağlanan haklar kısaca şunlardır;

Engelli maaşı ve sosyal yardım,

Kira desteği,

Vergi indirimi,

İşe alımlarda öncelik,

Toplu taşıma araçlarında indirim,

Kısa süreli işlerde ve devlet işlerinden çalışma fırsatı.

Engelli raporu ile Türkiye’de elde edilebilecek bütün hakları aşağıdaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Haberimizin devamında raporu nasıl alabileceğinizi anlattık.

https://sgkbilgisi.com/engelli-haklari/

Engelli raporu almak için neler yapmalısınız?

Türkiye’de 3 doktor imzalı heyet raporu yani bilinen adı ile engelli raporu başvurusunda bulunabilmek için bizzat hastaneden başvuru şartı aranmaktadır. Bizzat hastaneye başvuru yapmamış olan kişilerin 3 doktor imzalı heyet raporu başvurusu yapması mümkün değildir. Engelli raporunu almak için tam teşekküllü devlet hastanesine ya da üniversite hastanelerine başvuru yapmalısınız. Özel hastanelerden alınmak istenen engelli raporları emeklilik ve çoğu hak için kabul edilmemektedir.

3 doktor imzalı heyet raporu yani engelli raporu alabilmek için önce hastane rapor merkezinden randevu almalısınız. Randevu sırasında istenen evrakları hazırlayarak hastaneye başvuru yapmanız gerekir. Engelli raporu alırken nasıl adımları izleyecenizi, heyet raporu ücretini, lazım olan bütün evrakları ve detayları öğrenmek için aşağıdaki linke göz atabilirsiniz. Aşağıdaki linkeki adımları takip ederek rapor başvurusunda bulunabilirsiniz.

https://sgkbilgisi.com/heyet-raporu-nasil-alinir/

Heyet randevusu almak için neler yapılmalıdır?

Heyet randevusu almak için 182’ti aramanız işe yaramamaktadır. Heyet raporu randevusu almak için hastane rapor merkezini telefon ile bizzat aramalı ve randevu talebinde bulunmalısınız. Rapor almak istediğiniz hastanenin veya diğer hastanelerin güncel telefon numaralarına intenet üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Heyet raporu hangi günlerde alınabilir?

Başvuruyu hangi gün alabileceğiniz ya da hazırlanan heyet raporunu hangi tarih ve günde alacağınızı hastaneyi arayarak öğrenebilirsiniz. Hastane tarafından sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Heyet raporunu almak ve başvuru tarihi almak için belirli bir gün yoktur. Hastaneden hastaneye değişmektedir. Her hastane farklı günlerde işlem yapmaktadır.

Sağlık raporunu almak ne kadar sürer?

Rapor almak isteyen kişiler tarafından en çok sorulan sorulardan birisi engelli raporunu almanın ne kadar süreceğidir. Bu durum hastaneden hastaneye değişiklik göstermektedir. Hastanede gerekli bütün işlemlerin tamamlasından sonra yaklaşık olarak 10-15 gün içinde rapor düzenlenebilir diyebiliriz. Raporun düzenlenmesinin ardından raporu gidip elden alabilirsiniz veya hastane ilgili kişinin ya da kurumun adını posta ile engelli raporunun gönderimini yapabilir.

Yurtdışında yaşayan Türklerin Türkiye’deki erken emekli olmaları için hangi şartlar gereklidir?

Haberimizin başında söylediğimiz gibi yurtdışında alınan engelli raporunun Türkiye’de herhangi bir geçerliliği yoktur. Erken engellilikten faydalanmak için engelli raporunun Türkiye’den alınması gerekmektedir. Erken emeklilikten faydalanabilmek için %40 ve daha üzeri engelli raporu almanız gerekir. Ayrıca bu engelli raporunun Türkiye’den alınması gerekmektedir. Türkiye’de prim gün sayınızın yetersiz kalması durumunda önce yurtdışında çalıştığınız günlerin borçlanmasını yapmalısınız. Ardından prim gün sayınızı buna göre tamamlamanız gerekmektedir.

Heyet raporu ne kadar süreyle geçerlidir?

Sağlık raporunun ne kadar süreyle geçerli olacağı hastanın hastalık durumuna göre belirlenmektedir. Tedavi ile iyileşebilecek olan hastalıklarda raporlar süreli olarak belirtilmektedir. Bu süreli raporlarda bitiş süreli ile kontrol tarihi yer alır. Bunun aksine iyileşme olasılığı olmayan hastalıklar raporlar süresiz olarak verilmektedir. Rahatsızlık durumunda herhangi bir değişiklik olmaz veya herhangi bir artış olmaz ise rapor için yenilenme başvurusu yapılmasına gerek yoktur.

Heyet raporunda kaç adet doktorun imzanı bulunmalıdır?

Bir raporun heyet raporu olarak geçerli olabilmesi yani tanımlanabilmesi için az az 3 doktor tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. 3 doktorun imzasının haricinde başhekim veya yardımcısının da imzası gerekmektedir.