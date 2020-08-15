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Yurt dışı çıkışlarında istenilen PCR testi ücretinde artış yapıldı! İşte yeni ücret

Yaşanan Korona virüs salgın hastalığı sebebiyle bazı ülkelere girişte yapılan PCR test ücretlerine zam yapıldı. İşte yeni zamla birlikte PCR test ücretleri

15 Ağustos 2020 Cumartesi 00:45
Yurt dışı çıkışlarında istenilen PCR testi ücretinde artış yapıldı! İşte yeni ücret
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Küresel çapta yaşanan korona virüs pandemi hastalığı sebebiyle bir çok ülke kendi sınırlarında ki giriş çıkışlarda bir takım önlemler almaya başladı.

Bu önlemlerden bir tanesi de havaalanlarında yada laboratuvarlarda yapılan PCR testi. Bir çok ülke sınırlarına giriş yapacak olan vatandaşların PCR test sonuçlarını görmeden giriş yapmalarına imkan tanımıyor.


Bu sebeble PCR testi isteyen ülkere uçuş yapacak vatandaşlar uçuş için uçağa binmeden havalanında veya önceden bir laboratuvarda belli bir ücret karşılığında PCR testi yaptırıyor ve test sonucuna göre uçağa alınıyor.

Havaalanlarında yapılan PCR test ücreti ilk başlarda 110 TL olarak belirlenmişti ancak bugün yapılan açıklama ile birlikte PCR test ücretleri 250 TL'ye yükseltildi.

Öte yandan kamuda çalışan ve görev için yurt dışına çıkan görevli veya memurlardan bu ücret alınmıyor.



Son Güncelleme: 15.08.2020 00:45
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Anahtar Kelimeler:
PCR Test ücretiPcrKorona Virüs
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