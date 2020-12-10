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Yumurtalık yaşlanması, neden olur ve nasıl anlaşılır?

Yumurtalık yaşlanması kadınlarda görülen bir durumdur. İleri yaşlarda görülen bu durum pek çok kadın tarafından merak ediliyor. Kadınlar, yumurtalık yaşlanması, neden olur ve nasıl anlaşılır? sorularını araştırmaktadır.

10 Aralık 2020 Perşembe 03:29
Yumurtalık yaşlanması, neden olur ve nasıl anlaşılır?
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Kadınlarda görülen yumurtalık yaşlanması pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Yumurtalık yaşlanmasının sebebi merak edilirken aynı zamanda kimlerde ve ne durumlarda ortaya çıktığı da araştırılmaktadır.

Yumurtalık yaşlanması kadınlarda yumurta sayısının azalmasına bağlı olarak kalan yumurtaların kalitesinin düşmesi ile meydana gelmektedir. Bu durum kadınlarda ileri yaşlarda görülürken yumurtalamanın azalması ve bozulması ile kalite düşüklüğü yaşanmaktadır. Yaş ve genetiğe bağlı olarak değişen bu durum tedavi yöntemi ile düzeltilebilir.

Yumurtalık yaşlanması neden olur?

Genel olarak genetik etkenler nedeni ile başlayan yumurtalık yaşlanması doğum öncesinde az yumurta sayısı ile dünyaya gelen kız çocukları ilerleyen dönemlerde erken menopoz ve infertilite adaylarıdır. Her kadının adet döneminde belli sayıda yumurtası azalmaktadır. Doğal bir süreç olan yumurta azalması 40’lı yaşlara kadar sorun yaratmazken 40’lı yaşlardan sonra vücudun artık daha yavaş çalışması nedeni ile yumurta üretiminde de azalma meydana gelir. Bu nedenle menopoz ve infertilite baş gösterir.

Eski dönemlerde evlilik yaşının çok düşük olması nedeni ile kadınlar erken menopoza girmeden birkaç çocuk sahibi oluyordu. Ancak günümüzde evlilik yaşının geç yaşlarda olması nedeni ile erken menopoz sorunlar yaratmaya başladı. Geç yaşta yapılan evliliklerde çocuk sahibi olamama durumları yaşanabilmektedir.

Yumurta sayısında azalma nedenleri nelerdir?

  • Geçirilmiş yumurtalık operasyonları,
  • Kanser kemo veya radyoterapisi,
  • Uzun süreli steroid benzeri ilaç kullanımı,
  • Endometriyozis (Çikolata kisti),
  • Küresel ısınma,
  • Sigara,
  • Radyasyon,
  • Kimyasallar,
  • Doğal olamayan besinler,
  • Çevre ve hava kirliliği,
  • Stres, uykusuzluk.

Aşırı kilo ve sağlıksız beslenmeler erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da yumurta sayısını azaltarak kaliteyi düşürmektedir. Yaş yumurta kalitesi ve sayısı konusunda en önemli etken olsa da yan etkenler süreci uzatmak veya kısalmak için yan etkenler olabilmektedir. Kadınlarda 35 yaş önemli bir sınır olarak görülmektedir.

Kadınlarda 35 yaş sonrasında yumurta kalitesi ve sayısında önemli ölçüde azalma meydana gelmektedir. Bebek planlaması yapan çiftlerin 35 yaş öncesinde bebek planlarını uygulamaları tavsiye edilmektedir.

Yumurta yaşlanması nasıl anlaşılır?

Yumurtalık yaşlanması konusunda herhangi bir belirti bulunmamaktadır. Yumurtanın yaşlanmasından ziyade sayısında yaşanan azalmalar anlar jinekolojik muayenelerde anlaşılabilmektedir. Öte yandan bazı hormon testlerinde de yumurtalık sayısında ki azalmalar belirlenebilir. Adet döneminde FSH ve östrojen hormon ölçümleri yumurtalık hakkında bilgi verecektir.

Son olarak ise AMH testleri sayesinde ve ultrason ile de yumurta azalması belirlenebilmektedir. Adet düzensizliği ve menopoz durumları gibi herhangi bir şikayeti olmadığı için erken yaşlarda yumurtalıkların yaşlanması anlaşılamamaktadır.

Yumurtalık yaşlanması durumunda neler yapılmalıdır?

Yumurtalık yaşlanması kadınların yaşları ile doğru orantılı olduğu için herhangi bir müdahale yöntemi bulunmamaktadır. Anne adayı olmak isteyen kadınların 35 yaşı öncesinde hamile kalması ve çocuk sahibi olmaları tavsiye edilmektedir. Yaklaşık 1 sene boyunca korumasız olarak cinsel ilişkiye giren çiftlerin çocukları olmadığı takdirde tıbbi destek alınması gerekmektedir. 35 yaş üzerinde ise tıbbi destek alınması için gereken süre 6 aydır.

Son yıllarda uygulanmaya başlayan PRP testleri yumurtalık kalitesi için değil yumurtalık miktarına yönelik yapılan bir tedavidir. Sınırlı bir katkısı bulunan PRP testleri tıbbi destekte son yıllarda en fazla kullanılan tedavi yöntemdir.

Yumurta sayısında azalma olan kadınların yaşam şekli nasıl olmalıdır?

  • Stresten uzak durma,
  • Kimyasal maddelerden uzak olma,
  • Sigara içmeme,
  • Egzersiz-spor,
  • Sağlıklı ve dengeli beslenme,
  • Fazla kiloların verilmesi,
  • Kaliteli ve yeterli uyku bu konuda önemlidir.

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 03:29
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