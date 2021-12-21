Yüksek tansiyona iyi gelen besinler nelerdir?

Hipertansiyon toplumda salgın gibi hızla yayılan hastalıklar arasında yer alıyor. Hastalık, gençlerde hatta çocuklarda bile görülüyor ve sinsi bir şekilde ilerliyor. Hastalık belirtilerinin en yaygın olanları; baş ağrıları, kalp atışlarında düzensizlik, göğüs ağrısı, kulakta uğultu, yorgunluk ve burun kanamasıdır. Aşırı tuz tüketimi, yağ, tuz, şeker ve katkı maddesi bulunan paketlenmiş ürünler, hayvansal gıdalar hipertansiyonun en önemli nedenlerindendir. Aynı zamanda sigara, alkol, stresli ve hareketsiz yaşamlar ile obezite de hipertansiyonu tetikleyen diğer unsunlardandır. Taze, temiz, renkli bitkisel besinlerin içerisindeki potasyum ile magnezyumsa hipertansiyona ilaçtır. Her yıl dünyada minimum beş milyon kişide aşırı tuz tüketiminden dolayı görülen hipertansiyondan dolayı yaşamlarını yitiriyor. Tedavisi yapılmayan hipertansiyon önemli hastalıklar ile organ hasarlarına neden oluyor.

Normal tansiyonun ne kadar olması gerekiyor?

Hipertansiyonun yol açtığı sorunlar nelerdir?

Tansiyon değerleri gün içerisinde kişileri göre değişiklik göstermektedir. Büyük tansiyon oranının 120 mmHg, küçük tansiyon oranınsa 80 mHg’nin altında olması ideal tansiyon değerleri olarak kabul ediliyor. Tansiyon değerinin 140/90 mmHg’nin üstünde olması ise riskli bir durumdur. Tansiyon hastası olan kişilerin %50’nin ailesinde de hipertansiyon hastalığı bulunuyor. Bu da, hastalığın gelişmesinde genetiğin etkisinin olacağının göstergesidir. Fazla tüketilen tuz, stres, fazla kilo, diyabet, antidepresan ilaçları, soğul algınlığı, astım tedavisinde kullanılan ilaçlar ile doğum kontrol hapları hipertansiyona neden oluyor.

Tedavisi yapılmayan tansiyon, kalp ve böbrek yetmezliği, koroner arter rahatsızlığı, beyin ve damar hastalıkları ile beyin kanaması ve aort yırtılması, ani ölüm ile cinsel yetersizlik gibi sorunları ortaya çıkartır. Büyük tansiyonu 14, küçük tansiyonuysa 9’un üzerinde çıkan kişilerin zaman kaybı yaşamadan direk bir iç hastalıkları uzmanına giderek muayene olması ve tedaviye başlaması gerekmektedir.

Nelerle beslenmek gerekir?

Yüksek tansiyonu bulunan kişiler ilaçlarını aksatmamalı ve her gün tempolu bir şekilde yürüyüşe çıkmalıdırlar. Sigara ile alkol tüketmemeli, ideal kiloda olmalı ve bu kilolarını korumalılar. Sağlıklı bir diyet ve hastalığa iyi gelen besinlerin tüketilmesi tedavi sürecinde büyük yarar gösterir.

Yeşil yapraklı sebzeler:

Sarımsak:

Muz:

Zeytinyağı:

Nar:

Kereviz:

Domates:

Havuç:

Tam tahıllılar:

Keten tohumu:

Bitter çikolata:

İçerisinde bulunan nitrat oranı tansiyonun düşmesini sağlar.Sarımsağın içerisinde bulunan değerler kan damarlarını genişleten nitrik oksit seviyesinin artmasını sağlar. Kan damarları ne kadar rahat olursa, kalp kan pompalamak için o kadar az çalışır ve bunun sonucunda kan basıncı azalır.İçerisindeki potasyumla magnezyum yüksek tansiyonun düşmesini sağlar. Hipertansiyon hastası olan kişilerin günlük 1 tane muz tüketmesi öneriliyor.Soğuk sıkım zeytinyağının içerisinde çok sayıda polifenoller (güçlü antioksidanlar) bulunuyor. Bu polifenoller tansiyonunn düşmesini sağlar, damar sağlığına iyi gelir ve damarların elastik kalması konusunda yardımcı olurlar.Hem nar hem de suyu tansiyonun dengelenmesini sağlar.Kereviz, damar hastalıklarını engeller ve hipertansiyonu önlemeye yardımcı olur.Domates kolesterolün düşmesini sağlar ve tansiyonu dengeler.Bin bir faydası olan havuç hem kalbimizi korur hem de tansiyonu düşürür.Çözünür ve çözünmez özellikteki lifler tansiyonun düşmesini sağlar.Omega 3 ile lif içeriği sayesinde tansiyonun düşmesini sağlar.Kalp ve damar sağlığını koruyarak tansiyonun düşmesini sağlar. Fakat tüketirken ölçülü olmak gerekiyor.