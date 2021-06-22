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Yoksul ülkelere umut aşılayacaktı... DSÖ tarafından kötü haber geldi!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında az gelişmiş ülkelere dağıtılan aşıların yakında sona ereceğini ve bu ülkelerin aşı kampanyalarına bu rota üzerinden devam edemeyeceklerini duyurdu.

22 Haziran 2021 Salı 22:05
Yoksul ülkelere umut aşılayacaktı... DSÖ tarafından kötü haber geldi!
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yoksul ülkelere aşı yardımı sağlamak amacıyla kurulan Covax programında faaliyetlerini sürdürecek yeterli sayıda Kovid-19 aşısının bulunmadığını duyurdu.

DSÖ Kıdemli Danışmanı Dr. Bruce Aylward, Covax programı kapsamında 131 ülkeye 90 milyon doz aşı dağıtıldığını ancak bu miktarın hala dünya nüfusunu korumaya yetmediğini de sözlerine ekledi.

Salgının üçüncü dalgasıyla birlikte bazı Afrika ülkelerinde aşı ile ilgili sorunlar baş gösterdi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, zengin ülkelere Pazartesi günü "aşı stoklarını sonlandırmaları" çağrısında bulundu.

Kıta genelinde şimdiye kadar kıta genelinde toplam 40 milyon aşının veya nüfusun %2'sinin kullanıma sunulduğunu söyledi. Hükümeti, Güney Afrika'da daha fazla aşı üretmek için bölgesel bir merkez kurmak için Covax ile ortaklık kurdu.

Hedef 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşı dağıtmak

Covax, zengin ülkelerin fakir ülkelere aşı dağıtmasına yardımcı olmak için oluşturuldu.

DSÖ ve diğer uluslararası kuruluşların öncülüğünde yürütülen Covax, başlangıçta 2021 yılı sonuna kadar dünyaya 2 milyar hacim ilaç ulaştırmayı hedefliyordu.

Bu programın amacı, yoksul ülkelerin en az %20'sinden azına dağıtılmasıdır.

Bununla birlikte, bu aşılara yönelik hedefler, üretim gecikmeleri ve tedarik kesintileri nedeniyle kesintiye uğradı. Bu tamamen Covax'a bağımlı ülkelerde sorunlara neden oldu.

Uganda, Zimbabve, Bangladeş ve Trinidad ve Tobago, yakın zamanda aşı sıkıntısı bildiren ülkelerden bazıları.

Dr. Aylward, "Covax programı kapsamındaki 80 yoksul ülkenin en az yarısının şu anda programı desteklemek için yeterli aşısı yok" dedi.

Stoku olmayan ülke sayısının beklenenden fazla olabileceğini söyleyen Dr. Aylward, bazı ülkelerin bu sorunu çözmek için aşı piyasa değerinden daha fazlasını ödediğini belirtti.

Aşı stoku ile bazı gelişmiş ülkeler, Covax ve diğer birçok yöntemle yoksul ülkelere aşı bağışında başı çekiyor.

ABD Başkanı Joe Biden Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ihtiyacı olan ülkelere 55 milyon doz aşı bağışlamayı planladığını duyurdu.

Bunlardan 41 milyonu Covax aracılığıyla dağıtılıyor. Kalan 14 milyon ise öncelikli ülkelere dağıtılacak.

G7 üyeleri geçen hafta yoksul ülkeler için bu yıl 1 milyar aşıyı finanse etme sözü verdi. Ancak G7 liderleri bu taahhüdü çok geç olmakla eleştirdiler.


Son Güncelleme: 22.06.2021 22:05
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Anahtar Kelimeler:
DsöAşıYoksul ülkeCovax
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