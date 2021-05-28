YÖK kararını verdi! Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacak..

Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan sağlık tesislerinde görev alan tüm personeller için flaş bir karar alındı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tarafından alınan kararda üniversite hastanelerinde görevli olup aynı zamanda Kovid-19 salgınıyla ilgili araştırmalara katılan ve hastalıkla ilgili teşhis koyan personellerin yanı sıra tedavi faaliyetlerinde bulunan personellere ek ödeme yapılacağı belirtildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sağlık hizmeti veren tüm üniversitelerin ve tıp fakülteleriyle birlikte sağlık uygulama merkezlerinde kovid-19'a yönelik görev alan personellere 1 Kasım 2020 tarihinde 2 ay süreli bir ek ödeme sağlanmıştı. Salgının sona ermeyerek devam etmesi ve iş yoğunluğunun artmasından dolayı personellere 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreli bir ek ödeme imkanın tanıyan bir düzenleme daha yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ise Sağlık Bakanlığı'nın sağlık personelleri için hayata geçirdiği söz konusu ek ödeme düzenlemesinin ardından personeller arasında çalışma başarılarının sağlanabilmesi için üniversite hastanelerinde çalışan tüm personellere de ek ödeme yapılmasına karar verdi. YÖK'ün döner sermayeye bağlı gelirlerinde yapılması planlanan ek ödemenin yönetmeliğe geçici madde olarak eklenmesi için bir yasa taslağı hazırlandı.

YÖK tarafından hazırlanan yasa taslağına göre sağlık alanından görev alan personellere 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreli bir ödeme yapılacak ve ve bu ödeme mesai içinde uygulanan tavan ek ödeme tutarlarını aşmayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ile paylaşılan yasa taslağının ilgili kurumlardan gelecek olan uygunluk görüşüne göre tekrar değerlendirilip neticelendirilecek.