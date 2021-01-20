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Yoğun bakımdan müjdeli haber geldi!

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yoğun önlemler olumlu sonuç vermeye başladı. Alınan ona tedbir sonrasında vaka sayılarında ve yoğun bakımda yaşanan doluluk oranında ciddi açıdan düşüşler yaşanmaya başladı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 17:52
Yoğun bakımdan müjdeli haber geldi!
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Koronavirüs ile mücadele aralıksız çalışmalarla devam ediyor.

Yaklaşık iki ay önce yürürlüğe giren kısıtlama tedbirleri sonuç vermeye başladı ve 30 bini geçen vaka sayıları 6 bine kadar gerilemeyi başardı.

Hastalığın tedavi sürecinin kritik noktalarından biri olan yoğun bakım ünitelerindeyse ciddi bir rahatlamanın meydana geldiği söylenebilir.

Aralık ayının ilk haftasında %72'yi geçen yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı dün itibariyle %60'ın altına geriledi.

Gözle görünür gerilemenin meydana geldiği illerden bir tanesi de Kocaeli. 

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Yoğun Bakım Hekimi Deniz Heppekcan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafta oranların destekleyici olduğunu kanıtlar şekilde. 

Kasım ayının sonunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın %76,9 olarak duyurduğu yoğun bakım doluluk oranıysa %50'nin altına düşmüş vaziyette. 

Heppekcan'ın virüsle mücadele zamanında oldukça stresli geçen zamanın ardından "Oh be" şeklinde not düştüğü fotoğraf çok fazla beğeni ve yorum aldı.

 



Son Güncelleme: 20.01.2021 17:52
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Anahtar Kelimeler:
YoğunBakımKoronavirüs
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