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Yoğun bakıma kaldırılan Kadir İnanır'dan sevenlerine kötü haber!

Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlandı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine yatırılarak tedaviye alınan ünlü sanatçının yüzde 80 felç riski taşıdığı öğrenildi.

21 Kasım 2021 Pazar 11:09
Yoğun bakıma kaldırılan Kadir İnanır'dan sevenlerine kötü haber!
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Yeşilçam'ın en iyi oyuncuları arasında yer alan Kadir İnanır, aniden rahatsızlandı ve Muğla'nın Ortaca ilçesindeki evine gelen sağlık ekipleri, ünlü sanatçıyı ambulansa alarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yoğun bakım ünitesine alınan 72 yaşındaki İnanır'ın beyin damarında bir pıhtı atması meydana geldiği bildirildi.

Hasteneye getirildikten hemen sonra yapılan ilk kontrollerde Kadir İnanır'ın beyin damarlarından birinde pıhtı atması meydana geldiği ve bu yüzden rahatsızlandığı belirtilirken, ünlü sanatçının şuan için hayati bir tehlikesinin bulunmadığı da açıklandı. Pıhtı atması sonucu vücudunun yüzde 80 oranında bir felç riski taşıdığı bildirilen İnanır'ın bir süre daha yoğun bakım ünitesinde kalacağı ve takibi yapıldıktan sonra gerek duyulursa ameliyat edileceği öğrenildi.


Son Güncelleme: 21.11.2021 11:09
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Anahtar Kelimeler:
Kadir InanırSağlık DurumuYoğun Bakım
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