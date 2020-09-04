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Yıpranmış ve cansız saçlara evde bakım nasıl yapılır? 2020 Yıpranmış ve cansız saçlar için karışımlar

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Yıpranmış ve cansız saçlara evde bakım nasıl yapılır? Yıpranmış ve cansız saçlar için karışımlar haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Yıpranmış ve cansız saçlara evde bakım nasıl yapılır? Yıpranmış ve cansız saçlar için karışımlar ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Eylül 4 Cuma tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 14:32
Yıpranmış ve cansız saçlara evde bakım nasıl yapılır? 2020 Yıpranmış ve cansız saçlar için karışımlar
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Saç; kadınlar ve erkeklerin en önemli bölgeleri arasında bulunuyor. Herkes saçlarının daima güzel ve bakımlı görünmesini ister. İnsanların çok daha alımlı ve dikkat çekici bir görünüme kavuşmasını sağlayan saçlarınıza zararlı işlemler uyguluyor olabilirsiniz. Saçlarınızı sık sık boyamanız, fön kullanmanız veya düzleştirmeniz saçlarınızın yıpranmasına ve cansız bir görünüme dönüşmesine neden olabilir.

Yıpranmış ve cansız saçlar için ne yapılmalıdır?

Yıpranan cansız saçların iyileştirilebilmesi için; zeytinyağı, muz ve bal, Hindistan cevizi, Aloevera, Jojoba yağı ile keratin kullanabilirsiniz.

Zeytinyağı ile yıpranan nasıl bakım yapılır?

Yıpranan saçlarınızı iyileştirebilmek için zeytinyağı kullanabilirsiniz. Kısa sürede ideal sonuçlar alabilmenizi sağlayan zeytinyağı cansız saçlarınıza bakımlı bir görünüm kazandıracaktır. Yarım su bardağı zeytinyağını ısıttıktan sonra saçlarınıza masaj yapmak suretiyle uygulamalısınız. Masajla yaptığınız uygulama sonrasında bone takıp 30 – 45 dakika arası beklemelisiniz. Akabinde saçlarınızı bol suyla yıkayıp bakımınızı tamamlayabilirsiniz. Bu işlemi ayda en fazla 1 – 3 defa uygulamanız önerilmektedir.

Muz ve bal ile yıpranan saçlara nasıl bakım yapılır?


Muz ve ballarla yıpranan saçlara bakım yapmak saçlarınızı kısa süre içerisinde eski haline getirebilecektir. Muz ve balla yıpranan saçlarınıza bakım yaparken 1 adet çiğ yumurta, 3 kaşık süt, 3 kaşık mal ile 5 kaşık zeytinyağını karıştırıp merhem kıvamına getirmeniz gerekiyor. Karışımı saçlarınıza derinlemesine uygulayıp 15 – 30 dakika bekleyip saçlarınızı bol suyla yıkayın. Bu yöntemi haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.

Hindistan cevizi ile yıpranan saçlara nasıl bakım yapılır?

Hindistan cevizi yıpranan saçlarınızı kısa süre içerisinde toparlayacaktır. Hindistan cevizi ile 1 çiğ yumurtayı karıştırıp merhem kıvamına getirin. Saçlarınıza kökünden ucuna masaj yaparak yedirdiğiniz karışımı 15 – 30 dakika bekletin. Akabinde saçlarınızı iyice durulayın.

Aloevera ile yıpranan saçlara nasıl bakım yapılır?

Alovera yıpranmış saçlara bakım yapabilmek için kullanabileceğiniz başlıca yöntemler arasında bulunuyor. Doğal yağlarla karıştıracağınız aloevera formülü için 2 çay kaşığı gliserin, 4 yemek kaşığı avokado yağı ile 2 çay kaşığı aloevera jelini karıştırıp merhem haline getirin. Akabinde 20 dakika bekleyip saçlarınızı şampuanla yıkayıp durulayın.

Jojoba yağıyla yıpranan saçlara nasıl bakım yapılır?

Jojoba yağıyla yıpranan saçlarınıza bakım yapabilirsiniz. İnce telli ve kuru saçlar üzerinde son derece etkili olan Jojoba yağı uygulaması için 1 çay kaşığı biberiye ile 4 yemek kaşığı jojoba yağını karıştırmanız gerekir. Saçlarınıza uyguladığınız karışımı 25 dakika bekletmeli ve akabinde saçlarınızı bol suyla durulamalısınız.

Keratin ile yıpranan saçlara nasıl bakım yapılır?

Keratin, saç bakımlarında en sık kullanılan ürünler arasında bulunuyor. Keratin ile yıpranan ve cansız saçlarınıza bakım yaparken keratinin olduğu saç bakım ürünlerinin tamamını kullanabilirsiniz.



Son Güncelleme: 04.09.2020 14:32
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Anahtar Kelimeler:
Saç Bakım ürünleriSaç Bakım
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