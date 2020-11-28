Yeşil yapraklı hangi sebze neye iyi gelir?

Yeşil yapraklı sebzeler olarak kabul edilen sebze çeşitleri pek çok rahatsızlığın önüne geçme de yararlı olmakta ve içerdiği vitaminlerle bağışıklık sisteminin de kuvvetli olmasını sağlamaktadır. Peki hangi yeşil yapraklı sebze nelere iyi gelir?

Yeşil yapraklı sebzelerin bağışıklık sistemini güçlendirmesi sebebi ile uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Bu anlamda ıspanak, roka ve tere gibi sebzeler salata şeklinde ya da yemeği yapılarak bol bol tüketilmelidir. Ayrıca lahana, brokoli ve kanabahar da sülforan bakımından zengin olması sebebi ile yemeklerde tercih edilmelidir. Bunların yanı sıra sarımsak, soğan, zencefil ve zerdeçal da tüketilmesi tavsiye edilen besinlerdendir.

Meyvelerden ananas, kivi ve portakal gibi C vitamini deposu olan besinler yine bağışıklık için önem taşımaktadır. Bu meyve ve sebzelerle hazırlanan tarifler gün içerisinde tüketilmelidir. Buna ilk önek zencefil, portakal, ananas ile hazırlanmış çaylar ya da maydanoz, yeşilçay ve ıspanak ile kaynatılmış suları içmek olacaktır.

Yine soğuk havalarda tüketilmesi tavsiye eden bitki çayları da hastalıklara karşı koruyucu etki yaratacaktır. Bu bitki çaylarının başında ada çayı, kuşbunu çayı, papatya çayı, yeşil çay ve karabaş çayı gelmektedir. Bitki çaylarının tüketiminde de aşırıya kaçmamak gereklidir.