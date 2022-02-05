Yeşil mercimeğin insan vücuduna faydaları nelerdir? Yeşil mercimeğin yararları

Sofralarımızda çok farklı şekillerde yer alan, gerek pilav içerisine gerekse salata olarak kullanılan yeşil mercimeğin faydaları merak ediliyor. Yüksek protein miktarı ile sporcularında sıklıkla kullandığı yerşil mercimeğin insan vücudunda ne tür etkileri olduğu araştırılanlar arasında yerini aldı.
Yeşil mercimeğin faydaları
Yağ oranı çok düşük olan yeşil mercimek içerisinde yüksek miktarlarda Protein, karbonhidrat, lif, fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamin ve yüksek oranda folik asit barındırmaktadır.
Bitkisel protein kaynağı olan yeşil mercimek metebolizmayı hızlandırarak sindirime yardımcı olur. İçerisinde barındırdığı potasyum miktarı nedeniyle tansiyonu düşürerek dengeleyen yeşil mercimek kilo nedeniyle tansiyonu olan kişiler için önemli bir besindir.
Yüksek lif barındıran yeşil mercimek mideye gidene kadar vücut salgıları nedeniyle şişerek daha fazla hacim kaplarlar ve tokluk hissi verirler. Bağırsakların çalışmasını da hızlandıran yeşil mercimek zayıflamaya da son derece faydalındır. Meme ve rahim kanserlerine karşı koruyucu etkinliği olan yeşil mercimek aynı zamanda demir kaynağıdır. Özellikle yumurta ve kıymayla pişirilmesi veya bol limonlu salata ile tüketilmesi demir bakımından daha etkili beslenmeye olanak sağlar.