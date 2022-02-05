Yeşil mercimeğin insan vücuduna faydaları nelerdir? Yeşil mercimeğin yararları

Sofralarımızda çok farklı şekillerde yer alan, gerek pilav içerisine gerekse salata olarak kullanılan yeşil mercimeğin faydaları merak ediliyor. Yüksek protein miktarı ile sporcularında sıklıkla kullandığı yerşil mercimeğin insan vücudunda ne tür etkileri olduğu araştırılanlar arasında yerini aldı.

Yeşil mercimeğin faydaları

Yağ oranı çok düşük olan yeşil mercimek içerisinde yüksek miktarlarda Protein, karbonhidrat, lif, fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamin ve yüksek oranda folik asit barındırmaktadır.

Bitkisel protein kaynağı olan yeşil mercimek metebolizmayı hızlandırarak sindirime yardımcı olur. İçerisinde barındırdığı potasyum miktarı nedeniyle tansiyonu düşürerek dengeleyen yeşil mercimek kilo nedeniyle tansiyonu olan kişiler için önemli bir besindir.