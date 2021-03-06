Yeşil Kart ne işe yarıyor? Kimler Yeşil Kart sahibi olabilir?

Yeşil Kart, maddi durumu iyi olmayan kişilerin de sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamaktadır. Emekli sandığı, SSK veya Bağkur gibi sağlık güvencesi bulunmayan ve maddi durumu yetersiz olan vatandaşların başvuru yapabileceği Yeşil Kartın sayesinde maddi durumu yetersiz olan kişiler, ücret vermeden sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Yeşil Kart 3816 sayılı Kanun’da bulunuyor. Yeşil Karta başvurusu kabul edilmiş olan ve maddiyatı yetersiz olan kişiler hastanelerde tedavi görebiliyorlar.

Yeşil Kart ne oluyor?

Hane içinde yaşayanlardan kişi başına düşen ortalama net gelir; asgari ücret tutarının 1/3’ünden az olan vatandaşların alabilecekleri Yeşil Kart, kişilerin herhangi bir sağlık sigortası primi ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerini sağlayan belgedir.

Yeşil Kart, 60/C-1 sigortası ismi ile de anılmaktadır. 60/C-1 primlerini vatandaşlar ödememektedir. Primler, devlet hazinesinden karşılanmaktadır.

Yeşil Kart sahibi olmak isteyen vatandaşlar ilk olur gelir testine tabi tutulmaktalar.

Yeşil Kart uygulaması ilk defa 1992 senesinde yapılmıştır. 2008 senesinde yürürlüğe girmiş olan 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınarak 1 Ekim 2008 senesinde uygulamaya son verilmiştir.

1 Ocak 2012’ye dek ihtiyacı olan vatandaşlar, Kaymakamlığın tespit ettiği ve ihtiyacı olan vatandaşların Yeşil Kart işlemlerini Kaymakamlık yürütmektedir. Bu tarih itibari ile Yeşil Kart, 60/C-1 sigortası ismi ile de adlandırılmakta. Yani, 60/C-1 sigortasının önce ismine Yeşil Kart denilmektedir.

Kimler Yeşil Kart sahibi olabilir?

Yalnızca ihtiyaç sahibi olan kişiler Yeşil Kart sahibi olabiliyor. Aşağıda ki şartları taşıyan vatandaşlar Yeşil Kart sahibi olabilirler:

SSK / Bağkur veya Emekli Sandığı kapsamında sigortası olmamak

Emekli olmamak

Hane halkında kişi başına düşen net gelir asgari ücret tutarının 1/3’nün altında olmamalı. (2021 yılında kişi başına düşen ayda net gelir miktarı 852.33 TL’nin altında olmalı)

Yoksul ve yardıma ihtiyacı olmalı

Yukarıda belirtilen kriterlere uyan vatandaşlar, Genel Sağlık Sigortası tescili açtırabilmekteler.

Yapılan başvuruların muhakkak SGK tarafınca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvuruları onaylanan vatandaşlar, 60/C-1 kapsamı ile sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar.

Hane halkının ayda kişi başına düşen gelir miktarı 852.33 TL’den yüksek olur ise bu kişilerin 60/C-1 başvuruları kabul edilmemektedir. Böyle vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için her ay Genel Sağlık Sigortalarını yani GSS primlerini yatırmaları gerekmektedir.

Kimler Yeşil Kart sahibi olamazlar?

Hane halkında aylık net gelir ortalaması asgari ücret tutarının 1/3’ü ya da üzerinde olan vatandaşlar,

Anne, baba, eş veya çocukları aktif olarak sigortalı olduklarında

Sigortaya bağlı olarak SSK kapsamında çalışmakta olanlar,

Bağ-kur kapsamı ile kendi sigorta primini ödeyen vatandaşlar,

Yurtdışında yaşayanlar,

Gayrimenkul ya da başka bir mülkiyet sahibi olan vatandaşlar,

18 yaşının altında olan vatandaşlar (18 yaşının altında olan bireyler, çocuk sayıldıklarından dolayı sağlık sigortasından ücret ödemeden faydalanabiliyorlar.),

Kira geliri gibi ek gelir sahibi olan vatandaşlar.

Yeşil Kart nasıl alınıyor?

Yeşil Kart sahibi olmak için e-Devlet’ten başvuru yapmak gerekiyor. Başvurular, Kaymakamlıklarda ki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılmalı.

Başvuruları onaylanan vatandaşlar, SGK il veya ilçe müdürlüklerinde sonuçları kesin olarak belirlenmektedir. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar gereken belgelerini SGK il veya ilçe müdürlüklerine verdiklerinde başvuru işlemleri tamamlanıyor. Ayrıca sorgulama işlemleri de e-Devlet’ten yapılabiliyor.

Yeşil Kart sorgulaması nasıl yapılır?

Öncelikle turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalı,

Sonrasında e-Hizmetler menüsü seçilmeli,

Kurumlar yazılı sekmeye tıklanmalı,

Kurumların içinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı seçilmeli,

Son olarak gelir testi sonucu sorgulama kısmına basılmalı,

Sonuçları G0 olanlar, sağlık hizmetlerinden ücret ödemeden faydalanmaya hak kazanıyorlar. Gelir testinizin G0 olması, 60/C-1’li olduğunuzun göstergesidir.

Yeşil Karta başvurmak için istenen evraklar nelerdir?

Başvuru için istenen evraklar şu şekildedir;

T.C kimlik kartı veya nüfus cüzdanının aslı ile fotokopisi

İkametgah belgesi

Hane halkının kimlik fotokopileri

Muhtarlığın onayladığı muhtaçlık belgesi

Bireyin oturmuş olduğu eve ait kira sözleşmesi ya da tapusunun belgesi

Kişinin bakmak ile yükümlü olduğu kişilerden engelli olan bireyler var ise bu kişilerin 2022 engelli raporları

SGK gelir testi

Başvuru formu

Hane halkının gelir belgeleri

Evde yaşayan 18 yaşında ki çocukların öğrenci olduklarına dair belge

Ev sahibi olanlar Yeşil Kart alabiliyorlar mı?

Gelir testi yapıldığı sırada başvuru yapan kişiye, sigortalı olarak çalışıyor mu çalışmıyor mu, üstüne kaydı olan gayrimenkul veya arabası var mı, yok mu, hane halkının ortalama geliri, ek gelirler gibi bazı sorular sorulmaktadır.

Arsa, tarla sahibi olan bireyler gibi evi olan bireylere de genel olarak Yeşil Kart verilmemekte. Ayrıca, evin değeri de sağlık sigortası alıp alamayacağınızı belirlemektedir.

Sahibi olduğunuz ev para etmiyor ise yani düşük değerli ise Yeşil Kart sahibi olabiliyorsunuz.