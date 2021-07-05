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Yerli VLP temelli aşı İstanbul'da gönüllülere uygulanmaya başlandı!

Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği yerli aşısı İstanbul'da katılımcı gönüllülere yapılmaya başlandı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 14:08
Yerli VLP temelli aşı İstanbul'da gönüllülere uygulanmaya başlandı!
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Prof. Dr. Mayısda Gürsel ile birlikte ortak çalışma başlatan Prof. Dr. İhsan Gürsel'in geliştirdiği yerli aşı hakkında başlatılan Faz çalışmaları TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformunun desteği ile Ankara Onkoloji Hastanesinde devam ediyor. Yeni nesil VLP aşısı olan yerli aşının Faz-2 çalışmaları ise ilk olarak Ankara ve Kocaeli'de başlatıldı. Şimdi İstanbul'da gönüllülere uygulanması başlatılan yerli aşı için çok fazla talep oluştuğu söyleniyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne (SBÜ) bağlı Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim Hastanesi'nde başlatılan çalışmayı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya ve Doç. Dr. Mustafa Çörtük yürütürken Doç. Dr. Halit Çınarka'ya da aşı çalışmalarında destek verecek. Aşı ekibinin gözetimi altında İstanbul'da 3 ayrı merkezde gerçekleştirildiğini söyledi.

Faz-2 çalışmaları tamamlandıktan hemen sonra aşının etkinliğinin yüksek olduğu ve aynı zamanda yan etkileri yönünden de bir sıkıntı olmadığı görüldüğünde FAz-3 çalışmalarının başlatılacağını ve daha sonra da hastalara ve gönüllülere yapmaya devam edeceklerini belirten Doç. Dr. Halit Çınarka, bu aşının diğer aşılardan farklı olarak içinde genetik materyal olmadığını ve bu nedenle de etkinliğinin de yüksek çıkacağına inançlarının tam olduğunu ifade etti.


Son Güncelleme: 05.07.2021 14:08
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IstanbulLLP Temelli AşıYERLİ AŞIFaz 2Gönüllüler
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