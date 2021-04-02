Yerli üretim sprey aşının mutasyona karşı etkisi belli oldu!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) Teknokent'te faaliyet gösteren Nanografi firmasının üst düzey yöneticisi Yunus Emre Deli, yerli üretim burun spreyi intranazal aşısıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Yunus Emre Deli, aşıyla ilgili çalışmaların 2020 yılının Şubat ayında başladığını ve bu güne kadar tüm testlerin GLP laboratuvarlarında yapıldığını söyledi. Burun spreyi aşının etkinlik oranları ile ilgili bilgiler veren Yunus Emre Deli, bağımsız laboratuvar ortamlarında yapılan aşı testlerinde geliştirilen intranazal tipi aşının İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüse karşı da etkili olduğu sonucunu aldıklarını kaydetti.

Pre-klinik aşamalarının tamamlandığı Nanografi aşısının yeni mutasyonlara karşı etkili olmasının yanı sıra süreç içerisinde olumsuz yönde seyir ortaya çıkaran yeni varyantlara karşı da mRNA aşı teknolojisi çalışmalarında yapıldığı gibi hızlı bir şekilde modellenebileceklerini söyleyen Yunus Emre Deli, şuan elde edilen aşının klinik araştırmalarının bu yıl içerisinde biteceğini ve intranazal aşının, üretim tesisine geçişinde elde olan kapasite ile yılda 250 milyon doz üretilebileceğini öngördüklerini ifade etti.