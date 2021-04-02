Yerli üretim sprey aşının mutasyona karşı etkisi belli oldu!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) Teknokent'te faaliyet gösteren Nanografi firmasının üst düzey yöneticisi Yunus Emre Deli, yerli üretim burun spreyi intranazal aşısıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Yunus Emre Deli, aşıyla ilgili çalışmaların 2020 yılının Şubat ayında başladığını ve bu güne kadar tüm testlerin GLP laboratuvarlarında yapıldığını söyledi. Burun spreyi aşının etkinlik oranları ile ilgili bilgiler veren Yunus Emre Deli, bağımsız laboratuvar ortamlarında yapılan aşı testlerinde geliştirilen intranazal tipi aşının İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüse karşı da etkili olduğu sonucunu aldıklarını kaydetti.
Son Güncelleme: 02.04.2021 11:46