Yerli aşının Faz-2 uygulamaları 250 gönüllüde tamamlandı!

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli ve milli aşıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, tarafından yapılan açıklamada aşılama uygulamalarıyla ilgilli aşının Faz-2 kapsamında 250 gönüllü üzerinde 1.dozların tamamlandığı duyuruldu.
Yerli aşı çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mustafa Çalış, aşının Faz-2 kapsamında 250 gönüllü üzerinde birinci dozlarının tamamlandığını ve ikinci doz aşılarının da devam edilmekte olduğunu belirterek kısa bir süre sonra Faz-2 ve Faz-3 çalışmalarının biteceğini ve yerli aşı üretiminde Erciyes Üniversitesi olarak pandemi sürecine katkı sağlamak istediklerini ifade etti.
Son Güncelleme: 13.03.2021 20:15