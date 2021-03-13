Yerli aşının Faz-2 uygulamaları 250 gönüllüde tamamlandı!

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli ve milli aşıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, tarafından yapılan açıklamada aşılama uygulamalarıyla ilgilli aşının Faz-2 kapsamında 250 gönüllü üzerinde 1.dozların tamamlandığı duyuruldu.

Erciyes Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bir tören düzenlenirken törende bir konuşma yapan Üniversitenin Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, törene katılan akademisyenler ve sağlık çalışanlarına önemli bir duyuruda bulundu. Pandemi şartları nedeniyle görkemli bir tören düzenleyemediklerini belirten Prof. Dr. Mustafa Çalış, tüm insanlığın büyük bir sınavdan geçtiğini ve önümüzdeki günlerde bu sınavı başarmış olarak geçerek, özlediğimiz o normal güzel günlere dönmeyi ümit ettiklerini dile getirdi.

Yerli aşı çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mustafa Çalış, aşının Faz-2 kapsamında 250 gönüllü üzerinde birinci dozlarının tamamlandığını ve ikinci doz aşılarının da devam edilmekte olduğunu belirterek kısa bir süre sonra Faz-2 ve Faz-3 çalışmalarının biteceğini ve yerli aşı üretiminde Erciyes Üniversitesi olarak pandemi sürecine katkı sağlamak istediklerini ifade etti.