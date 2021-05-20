Yerli aşıdan iyi haber! Faz-2 çalışmalarında olumlu sonuçlar elde edildi

Yerli aşı çalışmalarının devam ettiği Erciyes Üniversitesi’nde faz-2 çalışmasından iyi haber geldi. Rektör Çalış, yerli aşı çalışmaları hakkında sevindirici haber verirken beklentilerin üzerinde sonuçlar aldığını açıkladı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Yerli aşıda faz-2 çalışmamız bitti. Çok şükür ki, çok güzel sonuçlar elde ettik. Nisan ayı sonu itibariyle Sağlık Bakanlığımıza raporlayacağımızı ifade etmiştik ve raporladık.” dedi. Yerli aşı çalışmalarında faz-2 aşaması sona ererken faz-3 çalışmalarına geçildiğini aktaran Rektör Çalış, Türkiye'de yerli aşı çalışmalarında Erciyes Üniversitesi'nin başarısını dile getirdi. Yerli aşı çalışmalarında emek veren herkese teşekkür ederken Erciyes Üniversitesi'nin başarısı tüm yurda duyuruldu.
Faz-3 çalışmaları sona ermesi ile birlikte sonuca göre hastane yatma oranı, hasta olma oranı gibi pek çok oranlara bakılacağını söyleyen Çalış, “Faz-1 çalışmaları daha çok yan etkiyle alakalı çalışmalardır. Orada ciddi bir yan etki görülmedi ve daha sonra faz-2 çalışmasına geçmiştik. Faz-1’de etkinliğe bakılmıştı ama asıl yan etki bakımından ve güvenlik bakımından çok önemliydi.” ifadelerini kullandı.
“Çok gururlandık, bizi çok mutlu etti”
Faz-2 çalışmaları için olumlu sonuçlar alınırken Erciyes Üniversitesi olarak çok gururlandığını ve mutlu ettiğini dile getiren Rektör Çalış, faz-2’nin ardından faz-3 çalışmalarının devam edeceğini ve en yakın zamanda tüm yurtta yerli aşının uygulanacağından bahsetti.