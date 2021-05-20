Yerli aşıdan iyi haber! Faz-2 çalışmalarında olumlu sonuçlar elde edildi

Yerli aşı çalışmalarının devam ettiği Erciyes Üniversitesi’nde faz-2 çalışmasından iyi haber geldi. Rektör Çalış, yerli aşı çalışmaları hakkında sevindirici haber verirken beklentilerin üzerinde sonuçlar aldığını açıkladı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Yerli aşıda faz-2 çalışmamız bitti. Çok şükür ki, çok güzel sonuçlar elde ettik. Nisan ayı sonu itibariyle Sağlık Bakanlığımıza raporlayacağımızı ifade etmiştik ve raporladık.” dedi. Yerli aşı çalışmalarında faz-2 aşaması sona ererken faz-3 çalışmalarına geçildiğini aktaran Rektör Çalış, Türkiye'de yerli aşı çalışmalarında Erciyes Üniversitesi'nin başarısını dile getirdi. Yerli aşı çalışmalarında emek veren herkese teşekkür ederken Erciyes Üniversitesi'nin başarısı tüm yurda duyuruldu.





Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli aşı aynı zamanda Sağlık Bakanlığı ve TUSEB desteği ile birlikte yürütülmektedir. Sağlık Bakanlığı, TUSEB ve Erciyes Üniversitesi ile birlikte yürütülen aşı çalışmasında faz-3 aşamasına geçildi.

Faz-3 çalışmaları sona ermesi ile birlikte sonuca göre hastane yatma oranı, hasta olma oranı gibi pek çok oranlara bakılacağını söyleyen Çalış, “Faz-1 çalışmaları daha çok yan etkiyle alakalı çalışmalardır. Orada ciddi bir yan etki görülmedi ve daha sonra faz-2 çalışmasına geçmiştik. Faz-1’de etkinliğe bakılmıştı ama asıl yan etki bakımından ve güvenlik bakımından çok önemliydi.” ifadelerini kullandı.





“Çok gururlandık, bizi çok mutlu etti”

Faz-2 çalışmaları için olumlu sonuçlar alınırken Erciyes Üniversitesi olarak çok gururlandığını ve mutlu ettiğini dile getiren Rektör Çalış, faz-2’nin ardından faz-3 çalışmalarının devam edeceğini ve en yakın zamanda tüm yurtta yerli aşının uygulanacağından bahsetti.