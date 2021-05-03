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Yerli aşıda son durum! TÜBİTAK Başkanı yerli aşı için tarih verdi!

Son dakika haberine göre TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Erciyes Üniversitesi’nin öncülüğünde hazırlanan yerli aşı için önemli açıklamalarda bulundu. TÜBİTAK başkanı Mandal, yerli aşı için tarih verdi. Haberin detayları haberimizde

03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:04
Yerli aşıda son durum! TÜBİTAK Başkanı yerli aşı için tarih verdi!
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Edinilen bilgilere göre TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’ndeki yerli aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Uzun süredir ülkemizde varlığını sürdüren koronavirüs salgını için tüm dünya aşı çalışmalarına devam ederken Türkiye'de yerli aşısını en yakın zamanda çıkartmak için hızla aşı için değerlendirmeler sürüyor. VLP aşısı ilgili çalışmaların devam ettiğini açıklayan Mandal, Faz-1 çalışmalarının tamamlandığını ikinci dozların alınacağını söyledi. Yaklaşık 2 ay süre ile Faz-2 çalışması sonuç verirken ağustos ayı gibi Faz -3 çalışmalarına başlanacağını söyledi. Yıl sonuna doğru Faz-3 çalışmaları son bulurken tüm yurtta yerli aşı çalışmalarının başlanacağını söyledi. 




Son Güncelleme: 03.05.2021 16:04
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YERLİ AŞITÜBİTAKAğustosVlp
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