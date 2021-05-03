Yerli aşıda son durum! TÜBİTAK Başkanı yerli aşı için tarih verdi!

Edinilen bilgilere göreBaşkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’ndekiçalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Uzun süredir ülkemizde varlığını sürdüren koronavirüs salgını için tüm dünya aşı çalışmalarına devam ederken Türkiye'de yerli aşısını en yakın zamanda çıkartmak için hızla aşı için değerlendirmeler sürüyor.aşısı ilgili çalışmaların devam ettiğini açıklayan Mandal, Faz-1 çalışmalarının tamamlandığını ikinci dozların alınacağını söyledi. Yaklaşık 2 ay süre ile Faz-2 çalışması sonuç verirkenayı gibi Faz -3 çalışmalarına başlanacağını söyledi. Yıl sonuna doğru Faz-3 çalışmaları son bulurken tüm yurtta yerli aşı çalışmalarının başlanacağını söyledi.