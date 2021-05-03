Yerli aşıda son durum! TÜBİTAK Başkanı yerli aşı için tarih verdi!

03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:04
Edinilen bilgilere göre TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’ndeki yerli aşı
çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Uzun süredir ülkemizde varlığını sürdüren koronavirüs salgını için tüm dünya aşı çalışmalarına devam ederken Türkiye'de yerli aşısını en yakın zamanda çıkartmak için hızla aşı için değerlendirmeler sürüyor. VLP
aşısı ilgili çalışmaların devam ettiğini açıklayan Mandal, Faz-1 çalışmalarının tamamlandığını ikinci dozların alınacağını söyledi. Yaklaşık 2 ay süre ile Faz-2 çalışması sonuç verirken ağustos
ayı gibi Faz -3 çalışmalarına başlanacağını söyledi. Yıl sonuna doğru Faz-3 çalışmaları son bulurken tüm yurtta yerli aşı çalışmalarının başlanacağını söyledi.
Son Güncelleme: 03.05.2021 16:04
Takip Et: