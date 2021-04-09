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Yerli aşıda son durum ne, ne zaman çıkacak? Faz-3 çalışmalarına ne zaman geçilecek? Faz 3 çalışması nedir?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Koronavirüs'e karşı aşı çalışmaları devam etmektedir. Yerli aşının Faz-2 kısmının bugün tamamlanacağı açıklandı. Faz-2'den sonra yapılacak araştırmalardan sonra Faz-3 kısmına geçilecek. Yerli aşı ile ilgili son durum nedir? 09.04.2021 tarihli haberimizden yerli aşı ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz...

09 Nisan 2021 Cuma 16:44
Yerli aşıda son durum ne, ne zaman çıkacak? Faz-3 çalışmalarına ne zaman geçilecek? Faz 3 çalışması nedir?
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Türkiye ,koronavirüs için geliştirilen aşının Faz-2 çalışmalarının tamamlanacağı açıklandı. Böylelikle Faz-3’e geçilmiş olacak.

Aşı ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Faz-2 kısmındaki aşının son dozları uygulanacak. İKUM’da gönüllülere uygulanan bu aşıda Faz-3 ‘e geçilmiş olacak.

Yan etki oluşmadı

Faz-2 çalışmalarına gönüllü olan bir vatandaş , birinci dozda herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadığını dile getirdi. Bu tür çalışmalara katıldığı için de mutlu olduğunu aktardı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ikinci dozların bugün biteceğini açıkladı. Değerlendirmelerin ise 3 hafta boyunca süreceğini açıkladı.  Faz-2 çalışmalarında 250 kişinin gönüllü olduğuna da aktardı. Bu aşamanın aşı ile ilgili kritik bilgileri ortaya koyması beklenmektedir. Birinci dozdan beri etkiler sıkıca gözlemlenmektedir.

İkinci dozdan sonra vatandaşlardan antikor testi alınacak. Bu şekilde aşının etki oranı belli olacak.  Şu ana kadar olan verilere göre aşının iyi bir koruma oranına sahip olduğu düşünülmektedir.

İkinci dozdan sonra yapılan etkinliklerin sonucunu Sağlık Bakanlığı’na iletileceğini de aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da yerli aşının tüm dünyaya hizmet sağlayacağını söylemişti.

Fahrettin Koca, Türkiye’de 18 tane aşı olduğunu belirtti. Bu aşılardan biri Faz-2 aşamasında, dördü ise Faz -1 aşamasında olduğu aktarıldı. İnaktif aşının Ağustos- Eylül gibi kullanılmaya başlanacağını aktardı.  




Son Güncelleme: 09.04.2021 16:44
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