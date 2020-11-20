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Yerli aşıda son durum ne, bulundu mu? Yerli aşı testleri ne durumda, üretildi mi? TÜBİTAK Başkanı cevapladı!

Türkiye ve dünyada milyonlarca insanın hastalanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19 virüsüne yönelik çalışmalar devam ediyor. Türk bilim insanları yerli aşıyı üretmek için büyük çaba sarf ediyorlar...

20 Kasım 2020 Cuma 01:03
Yerli aşıda son durum ne, bulundu mu? Yerli aşı testleri ne durumda, üretildi mi? TÜBİTAK Başkanı cevapladı!
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Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 virüsüyle ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak dünyada Covid-19’a karşı geliştirilen aşı çalışmalarında ciddi yol katedilirken ülkemizde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.


Son olarak Uğur Şahin tarafından geliştirilen ve Covid-19’a karşı yüzde 90’a kadar etkili olduğu ifade edilen aşının tüm dünyaya satışının başlayacağı ifade ediliyor. Diğer yandan yerli aşının da üretimi konusunda meraklı sorular soruluyor.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, bilim insanlarının Covid-19 aşısını bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Bilim insanları tarafından hararetli çalışmalara devam edildiğini ifade eden Mandal, “49 farklı kuruluşta görev yapan 436 araştırmacı şu an bu ülke ve insanlık için aşı geliştirmek amacıyla çalışıyorlar. Kovid noktasında belki ilk aşıyı bulan biz olmayacağız ama en verimli aşıyı bulma noktasında biz ülke olarak adayız” dedi.

Türkiye’de 17 projenin sürdürüldüğünü anlatarak 8 aşı çalışması yapıldığını, 4 tanesinin klinik faz aşamasında olduğunu söyledi. Diğer 4 aşının da yakın zamanda hayvanlar üzerinde deneylerinin yapılacağını aktardı. Ayrıca bunun ülke açısından oldukça önemli bir başarı olduğunu ifade etti.



Son Güncelleme: 20.11.2020 01:03
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19AşıTedavi
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