Yerli aşıda sevindiren gelişme: Yüzde 100 koruma sağladığı ispatlandı!

Koronavirüs salgınına karşı Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) geliştirdiği koronavirüs aşısında çalışmaları devam eden Faz-3 çalışmaları öncesinde sevindiren bir gelişme yaşandı. Aşı yapılan grupta bulunan gönüllüler üzerinde yapılan bir araştırma sonucuna göre aşının antikor oranın yüzde 100 çıktığı bildirildi.

Üniversitede rektör olarak görev yapan Prof. Dr. Mustafa Çalış, koronavirüs salgınına karşı geliştirdikleri yeri aşı adayının Faz-2 çalışmalarında güzel sonuçlar elde ettiklerini ve yapılan çalışmalar sonucunda da aşının yüzde 100 oranında bir antikor sağladığının görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin geliştirdiği yerli inaktif aşının Faz-2 aşama sonuçlarının Nisan ayının sonunda tamamlandığını ve sonuçların Sağlık Bakanlığı ile birlikte ilgili yerlere rapor edildiğini belirten Prof. Dr. Çalış, konuyla ilgili net bilgilendirmelerin Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB tarafından yapılacağını ve Faz-3 çalışmaları devam eden aşının Bakan Fahrettin Koca'nın da açıkladığı gibi kısa sürede dozlamaya geçileceğini söyledi.

Yeli aşı için Eylül ayı gibi acil kullanım onayı alınabileceğini dile getiren Prof. Dr. Mustafa Çalış, 2-3 günde bir düzenledikleri online toplantılarla daha fazla gönüllü üzerinde aşılama yapılması yönünde diğer hocalarla görüş alış verişinde bulunduklarını belirtti.