İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Yerli aşıda sevindiren gelişme: Yüzde 100 koruma sağladığı ispatlandı!

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından geliştirilen yerli koronavirüs aşısında aşı uygulanan gönüllüler üzerinde yapılan araştırmada aşının yüzde 100 oranında antikor sağladığı ortaya çıktı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 14:18
Yerli aşıda sevindiren gelişme: Yüzde 100 koruma sağladığı ispatlandı!
Takip Et:

Koronavirüs salgınına karşı Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) geliştirdiği koronavirüs aşısında çalışmaları devam eden Faz-3 çalışmaları öncesinde sevindiren bir gelişme yaşandı. Aşı yapılan grupta bulunan gönüllüler üzerinde yapılan bir araştırma sonucuna göre aşının antikor oranın yüzde 100 çıktığı bildirildi.

Üniversitede rektör olarak görev yapan Prof. Dr. Mustafa Çalış, koronavirüs salgınına karşı geliştirdikleri yeri aşı adayının Faz-2 çalışmalarında güzel sonuçlar elde ettiklerini ve yapılan çalışmalar sonucunda da aşının yüzde 100 oranında bir antikor sağladığının görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin geliştirdiği yerli inaktif aşının Faz-2 aşama sonuçlarının Nisan ayının sonunda tamamlandığını ve sonuçların Sağlık Bakanlığı ile birlikte ilgili yerlere rapor edildiğini belirten Prof. Dr. Çalış, konuyla ilgili net bilgilendirmelerin Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB tarafından yapılacağını ve Faz-3 çalışmaları devam eden aşının Bakan Fahrettin Koca'nın da açıkladığı gibi kısa sürede dozlamaya geçileceğini söyledi.

Yeli aşı için Eylül ayı gibi acil kullanım onayı alınabileceğini dile getiren Prof. Dr. Mustafa Çalış, 2-3 günde bir düzenledikleri online toplantılarla daha fazla gönüllü üzerinde aşılama yapılması yönünde diğer hocalarla görüş alış verişinde bulunduklarını belirtti.


Son Güncelleme: 27.05.2021 14:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Erciyes üniversitesiYERLİ AŞIYüzde 100AntikorYüzde Yüz Koruma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kara Mantar Hastalığı bulaşıcı mı, belirtileri ne?
Kara Mantar Hastalığı bulaşıcı mı, belirtileri ne?
Kara mantar salgını nedir? Kara mantar bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? Kara mantar hastalığı tedavisi var mı?
Kara mantar salgını nedir? Kara mantar bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? Kara mantar hastalığı tedavisi var mı?
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2021 Bişektomi ameliyatı
Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2021 Bişektomi ameliyatı
Özel hastane kırmızı alan ücreti nedir? 2021
Özel hastane kırmızı alan ücreti nedir? 2021

Popüler Haberler

Belediyede memur olmak için ne mezunu olmak lazım? Belediyede memur olmanın avantajları neler?
A Spor Son Sayfa programının sunucusu Melike Çelik kimdir? Melike Çelik'in hayatı
TJK 27 Mayıs 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Kuruluş Osman 60. bölüm full izle tek parça! ATV
Bugün hangi maçlar var, 27 Mayıs 2021 Perşembe kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
28 Mayıs 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 28 Mayıs Cuma at yarışı programı
Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı 30 Mayıs 2021 Pazar - Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?
Kardeşlerim 15. bölüm fragmanı izle - Kardeşlerim 29 Mayıs 2021 Cumartesi özeti
Bozkır Aslanı Celaleddin 2. Bölüm Fragmanı – 28 Mayıs 2021 Cuma
Kağıt Ev 7. bölüm fragmanı izle - Kağıt Ev 31 Mayıs 2021 Pazartesi özeti
Lille en son ne zaman şampiyon oldu, kaç şampiyonluğu var?
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran nerelidir?
Star TV Ada Masalı ne zaman başlıyor? Ada Masalı dizisi yayın tarihi belli oldu!
Müge Anlı ATV canlı izle – 25 Mayıs 2021 Salı tek parça Müge Anlı yeni son bölüm tekrarı izle
Maraşlı dizisi Maraşlı kimdir? Burak Deniz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sihirli Annem dizisi Ceren karakterini kim canlandırıyor? Cemre Demircan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Hepsi Benim program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası
Çalışan annelere devlet tarafından verilen haklar nelerdir? 2021
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. Bölüm Fragmanı – 1 Haziran 2021 Salı
Bu akşam hangi diziler var? 27 Mayıs 2021 Perşembe Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Maraşlı 20. bölüm fragman izle - Maraşlı 31 Mayıs 2021 Pazartesi yeni bölüm fragmanı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.