Yerli aşıda ikinci doz uygulamalarına başlandı

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde koronavirüs salgına karşı başlatılan aşı çalışmalarında yerli aşının ikinci doz uygulamaları başlatıldı. Aşı geliştirme merkezi tarafından yapılan çalışmalarda aşının Faz-2 dozlamalarının kısa bir süre önce başladığı ve bu dozlamaların da Nisan ayı gibi başarılı sonuç vereceği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı'nın desteklediği yerli aşı çalışmalarında aşının Faz-2 çalışmalarının başarılı geçeceği ve Nisan ayının ortalarına doğru da Faz-2 dozlamamızın biteceği kaydedildi.
Son Güncelleme: 10.03.2021 15:15