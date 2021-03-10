Yerli aşıda ikinci doz uygulamalarına başlandı

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde koronavirüs salgına karşı başlatılan aşı çalışmalarında yerli aşının ikinci doz uygulamaları başlatıldı. Aşı geliştirme merkezi tarafından yapılan çalışmalarda aşının Faz-2 dozlamalarının kısa bir süre önce başladığı ve bu dozlamaların da Nisan ayı gibi başarılı sonuç vereceği belirtildi.

Faz-2 çalışmaları devam eden inaktif aşının adayının ikinci dozunun merkezde bulunan gönüllülere yapılmaya başlanıldığının bildirildiği açıklamada aşının ikinci dozunun uygulamasını yaptıran Soner Akel (37), ilk dozun uygulandığı zaman hiçbir yan etki yaşamadığını ve yerli aşı çalışmalarında yer almaktan da çok gurur duyduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın desteklediği yerli aşı çalışmalarında aşının Faz-2 çalışmalarının başarılı geçeceği ve Nisan ayının ortalarına doğru da Faz-2 dozlamamızın biteceği kaydedildi.